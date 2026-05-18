realme reafirma su liderazgo como Pionero en Tecnología de Baterías y presenta Titan Battery de 10,001mAh

El smartphone gaming con la batería más potente de su categoría. Un nuevo estándar en autonomía extrema que lleva la libertad de uso a otro nivel, ofreciendo energía para toda la semana con tecnología avanzada de seguridad y durabilidad

realme, una de las marcas de smartphones de más rápido crecimiento a nivel mundial, se prepara para presentar una solución energética revolucionaria con el lanzamiento de su nueva Titan Battery de 10,001mAh, un avance que marca un antes y un después en la evolución de las baterías móviles.

Con este hito tecnológico, realme reafirma su posición como Battery Tech Pioneer y abre oficialmente la era de los smartphones con autonomía de 10,000mAh, redefiniendo por completo las expectativas de duración y libertad de uso para las nuevas generaciones.

Inspirada en su filosofía de marca «Make it real», realme continúa enfocándose en resolver las principales necesidades de los usuarios jóvenes a través de la innovación tecnológica. Frente a una generación cada vez más conectada, que consume gaming, streaming, redes sociales y creación de contenido durante todo el día, la ansiedad por la batería se ha convertido en uno de los mayores retos de la experiencia móvil actual.

Por ello, realme ha llevado el desarrollo de baterías a un nuevo nivel. Tras presentar el año pasado un smartphone concepto con batería de 10,000mAh, la marca logró llevar esta tecnología a producción masiva en tiempo récord con la nueva Titan Battery de 10,001mAh, demostrando su capacidad para transformar conceptos futuristas en soluciones reales, potentes y accesibles para los usuarios.

La nueva Titan Battery está diseñada para ofrecer una autonomía ultra prolongada de hasta una semana de uso, manteniendo un desempeño estable y eficiente a lo largo de su vida útil. Además, integra una arquitectura avanzada de protección y tecnologías inteligentes de optimización energética que garantizan seguridad, estabilidad y durabilidad incluso bajo condiciones extremas.

Con esta innovación, la serie P de realme busca marcar un nuevo hito en México, brindando a los usuarios jóvenes una verdadera sensación de libertad: menos tiempo conectados al cargador y más tiempo disfrutando de lo que realmente importa. Desde largas sesiones de gaming hasta jornadas completas de entretenimiento y productividad, la nueva generación de la serie P está diseñada para acompañar el ritmo de vida de quienes siempre quieren ir más allá.

La revolucionaria Titan Battery de 10,001mAh será el núcleo energético del próximo realme P4 Power, un dispositivo creado para ofrecer el máximo desempeño, largas jornadas de gaming y una autonomía que rompe los límites de su segmento.

Más detalles sobre disponibilidad, especificaciones y lanzamiento serán anunciados próximamente. realme recomienda mantenerse atento a sus canales oficiales para conocer todas las novedades.

About realme

realme es una marca global de tecnología de consumo que está redefiniendo el mercado de los smartphones al hacer que la innovación de vanguardia sea verdaderamente accesible. Su portafolio abarca teléfonos inteligentes y dispositivos de estilo de vida con especificaciones prémium, diseño vanguardista y calidad excepcional, creados para una nueva generación de usuarios que buscan rendimiento y estilo sin compromisos. Fundada en 2018 por Sky Li, realme se ha posicionado entre los cinco principales fabricantes de smartphones en más de 30 mercados alrededor del mundo en tan solo tres años. La marca tiene presencia en regiones clave como China, el Sudeste Asiático, el Sur de Asia, Europa, Medio Oriente, América Latina y África, y cuenta con una base global de más de 300 millones de usuarios. 2024 marca una nueva etapa para realme, impulsada por su renovación de marca y el nuevo eslogan «Make it real». Bajo este espíritu, realme refuerza su compromiso con los jóvenes, ofreciendo tecnología significativa, beneficios tangibles y experiencias auténticas que mejoran su día a día.

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