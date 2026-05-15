Gold Data se expande a MDC Eagle Pass y refuerza la tercera ruta diversa de Dallas a Querétaro

El nuevo Point of Presence es el cuarto sitio de Gold Data dentro de la plataforma fronteriza de MDC, sumándose a sus despliegues en MDC McAllen, Laredo y El Paso, y otorgando al operador presencia directa en un cruce transfronterizo emergente

MDC Data Centers, el principal proveedor de colocation carrier-neutral en la frontera entre Estados Unidos y México, y Gold Data, operador de red de baja latencia con presencia en las Américas y el Caribe, anunciaron hoy la activación de un nuevo Point of Presence (PoP) en MDC Eagle Pass.

Con esta activación, la huella de Gold Data dentro de la plataforma fronteriza de MDC alcanza cuatro sitios. La expansión a través de McAllen, Laredo, El Paso y Eagle Pass extiende la presencia del operador a los principales cruces del corredor entre Estados Unidos y México, y amplía las opciones disponibles para los clientes de Gold Data al diseñar rutas transfronterizas resilientes. El entorno carrier-neutral de MDC Eagle Pass también ofrece a Gold Data interconexión directa con múltiples operadores a ambos lados de la frontera, lo que refuerza el papel de la plataforma en la diversificación de rutas.

MDC Eagle Pass ofrece una tercera ruta de diversidad de Dallas a Querétaro, alternativa a los corredores que tradicionalmente han concentrado el grueso del tráfico entre Estados Unidos y el centro de México. Desde este sitio, Gold Data puede extender alcance de baja latencia hacia hubs de Texas como Dallas, San Antonio y Houston, hacia el Midwest, y de ahí al backbone más amplio de Estados Unidos. La ubicación también abre nuevas opciones para diseños multi-ruta, incluidos trayectos que combinan Querétaro, Laredo y Eagle Pass para sustentar SLAs más sólidos y continuidad para tráfico empresarial, OTT y broadcast.

«Eagle Pass completa el cuarto vértice de nuestra presencia dentro de la plataforma fronteriza de MDC, y hace algo concreto por nuestros clientes: nos da opciones de ruta que antes no estaban sobre la mesa. La tercera ruta diversa a Querétaro aporta la resiliencia que fortalece los SLAs que ofrecemos y ayuda a nuestros clientes a mantener el tráfico fluyendo por el corredor con confianza», explica Renato Tradardi, CEO de Gold Data.

Eagle Pass es todavía un cruce emergente dentro del corredor digital entre Estados Unidos y México. El sitio mueve cerca de 30.000 millones de dólares en comercio anual, se ubica dentro de la Foreign Trade Zone No. 96 (zona franca aduanera) y conecta directamente con el cinturón industrial de Piedras Negras, donde la actividad de nearshoring viene impulsando una demanda sostenida de infraestructura transfronteriza. A medida que más operadores construyen a través de Eagle Pass por motivos de diversificación y resiliencia, este punto de la frontera se está convirtiendo en una pieza más relevante en la planeación del corredor.

«Gold Data lleva tiempo creciendo junto a nuestra plataforma, y Eagle Pass es el siguiente paso natural en esa trayectoria. Con esta activación, el ecosistema en este cruce se densifica, las opciones de interconexión se multiplican y la tercera ruta de diversidad a Querétaro se vuelve una pieza más relevante en la planeación del corredor por parte de los operadores», expresa Joel Pacheco, Chief Revenue Officer de MDC Data Centers.

Con su activación en MDC Eagle Pass, Gold Data extiende una huella transfronteriza que abarca ahora cuatro sitios a lo largo del corredor entre Estados Unidos y México, y ofrece a sus clientes un conjunto más amplio de opciones para diseñar rutas que respondan a las exigencias de resiliencia y desempeño de un mercado cada vez más demandante. La expansión consolida la posición de Gold Data como proveedor de conectividad con presencia directa en los principales cruces que dan forma al tráfico transfronterizo entre ambos países, respaldada por la BorderConnect Platform™ y la infraestructura de International Fiber Crossings de MDC.

Acerca de Gold Data

Gold Data es una compañía tecnológica multinacional y galardonada, especializada en infraestructura y servicios de telecomunicaciones. La compañía provee conectividad directa en las Américas y el Caribe, interconectando más de 156 Points of Presence (PoPs) y 76 data centers en 35 países de América Latina y el Caribe. Con una visión de conectividad de próxima generación, Gold Data aprovecha sus PoPs estratégicos, su capacidad submarina diversa y su red íntegramente propia para entregar soluciones end-to-end integrales a corporaciones multinacionales (MNCs), carriers globales y proveedores OTT. Para más información, visitar https://golddata.net/.

Acerca de MDC Data Centers

MDC Data Centers ofrece una solución ideal para las redes que buscan conectividad eficiente en todo México. Su enfoque centraliza puntos de presencia clave para redes mexicanas y norteamericanas en instalaciones neutrales a lo largo de su plataforma, ancladas en sus hubs de interconexión sobre la frontera con Estados Unidos y con expansión hacia ubicaciones estratégicas en todo México. Esta convergencia da lugar a un ecosistema de red denso, fortalecido por una infraestructura única de International Fiber Crossings y por un entorno seguro y carrier-neutral para la interconexión de redes. En conjunto, estos elementos conforman la BorderConnect Platform™, diseñada para habilitar conexiones que empoderan a clientes y comunidades al acercar redes, países y personas.

Para más información, visitar mdcdatacenters.com o seguir a MDC Data Centers en LinkedIn y X en @mdcdatacenters.