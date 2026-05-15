AXE® lanza tres nuevas fragancias de edición limitada inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La temporada mundialista ya se siente en el aire… y ahora también en el aroma: AXE® presenta nuevos body sprays hechos para toda la banda futbolera

AXE® presenta tres nuevas fragancias de edición limitada, ampliando su exitosa «Fine Fragrance Collection», un portafolio que se ha consolidado como un hit en México al elevar los estándares de la marca con aromas de calidad prémium, sofisticados y alineados con las tendencias que marcan la conversación en el grooming masculino.

Inspiradas en la energía que se vive rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estos nuevos body sprays capturan la intensidad que se respira en México cuando el futbol se convierte en tema central. Porque el Mundial se vive en las calles, en los barrios, en las reuniones con amigos y en cada espacio donde la emoción se comparte.

Tres aromas que juegan en otra liga:

Marshmallow Smoke

Una fragancia que abre con un golpe vibrante de pimienta rosa, limón y bergamota. Evoluciona hacia un corazón suave con ambrette, agua de coco y musk, y se asienta en un fondo adictivo de avellana, sándalo y helado de vainilla.

Creada por Jacques de Sarrazin, perfumista sénior con trayectoria internacional y ganador del FiFi Award en Francia (2018), esta composición equilibra dulzura y carácter con una sofisticación inesperada.

Indigo Haze

Fresca, moderna y auténtica. Combina menta, lavanda y un acorde de helado de manzana en la salida; un corazón de geranio y flor de naranjo; y un fondo de azúcar fundido, musgo y ámbar. Es gourmand, pero con actitud.

Ideal para quienes buscan destacar sin perder frescura.

White Vetiver

Menta verde, lavanda y bálsamo de abeto se mezclan con especias como pimienta negra de Madagascar y cardamomo indio. El fondo, con pachulí indonesio, cedro y vetiver, aporta profundidad y larga duración.

Una fragancia con estructura clásica, reinterpretada para una generación que redefine el lujo.

«Fine Fragrance Collection» de AXE® ha sido posible gracias a la colaboración con renombrados perfumistas y casas expertas en el universo de la perfumería, quienes aportaron su experiencia para desarrollar fragancias con ingredientes de alta calidad, de larga duración y con 0 % aluminio. El resultado: body sprays que combinan sofisticación aromática y que ofrecen hasta 72 horas de frescura.

«Actualmente, la tendencia gourmand, con notas cremosas y dulces, está redefiniendo la perfumería masculina. Con estas ediciones limitadas llevamos esa tendencia a un nuevo nivel, trabajando con ingredientes prémium. Fine Fragrance Collection demuestra que el lujo también puede ser accesible y relevante para la generación Z», señaló Jorge Tanamachi, gerente de Desodorantes Masculinos en Unilever México.

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, AXE® continúa fortaleciendo su vínculo con las nuevas generaciones y con los fans que festejan la fiebre mundialista.

«En México, el futbol se vive en todos lados: en la calle, en el barrio, en la sala de la casa o en cualquier rincón donde alguien se reúne para ver un partido. Queremos que, sin importar dónde estés disfrutando ese momento, puedas hacerlo con la confianza de oler increíble. AXE® está ahí para acompañar esa energía con fragancias que huelen de lujo en todo el cuerpo», agregó Tanamachi.

Diseño que conquista a todos

Más allá de la fragancia, la presentación de las latas también destaca con su acabado metalizado en tonos dorados y una gráfica que remite a la grandeza de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es una pieza que dialoga con la temporada y con una generación que entiende el grooming y el estilo.

Las tres nuevas variantes estarán disponibles por tiempo limitado, invitando a los fans a descubrir una interpretación contemporánea del lujo masculino, en uno de los momentos culturales más relevantes.

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