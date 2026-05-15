MiQ fortalece su equipo en LATAM con la incorporación de Esteban Renaud como VP de Global Partnerships

Sumar talento con visión regional contribuye a acelerar oportunidades de negocio y responder de manera más ágil a las nuevas demandas de la industria latinoamericana
MiQ, anuncia la incorporación de Esteban Renaud como Vice President Global Partnerships para Latinoamérica, reforzando así su apuesta por el crecimiento regional y el fortalecimiento de alianzas estratégicas dentro del ecosistema de medios y tecnología.
Esteban llega a MiQ tras una destacada trayectoria de 13 años en IPG, donde lideró el área de Data & Tech para Kinesso LATAM. Durante ese período, estuvo al frente de la construcción de equipos y soluciones en ocho mercados de la región, impulsando estrategias enfocadas en conectar datos, tecnología y resultados de negocio.
Con una sólida experiencia en transformación digital, data y partnerships, Esteban se suma a MiQ con una visión regional integrada y una amplia red de relacionamiento dentro de la industria publicitaria y tecnológica en LATAM.
«Estamos muy entusiasmados de contar con Esteban en el equipo y de todo lo que construiremos juntos para seguir impulsando nuestras alianzas y crecimiento en la región», señaló Eric Tourtel, CEO Latam de MiQ.
Por su parte, Esteban Renaud afirmó: «Latinoamérica atraviesa un momento de enorme transformación en la industria de medios. Estoy muy entusiasmado de sumarme a MiQ para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer partnerships clave y seguir construyendo soluciones que conecten innovación y resultados de negocio».
La incorporación de Esteban refuerza el compromiso de MiQ de seguir expandiendo sus capacidades en América Latina, potenciando colaboraciones estratégicas y acompañando a marcas y agencias con soluciones innovadoras basadas en datos y tecnología.
Fundada en 2010, MiQ opera hoy en más de 33 oficinas alrededor del mundo. La compañía combina ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnología propietaria para ayudar a sus clientes a tomar decisiones más informadas, optimizar sus campañas digitales y maximizar su retorno de inversión.