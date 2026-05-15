Comunicae Noticias Noticias Mexicomex

MiQ fortalece su equipo en LATAM con la incorporación de Esteban Renaud como VP de Global Partnerships

10 horas desde su publicación
por admin

Sumar talento con visión regional contribuye a acelerar oportunidades de negocio y responder de manera más ágil a las nuevas demandas de la industria latinoamericana

MiQ, anuncia la incorporación de Esteban Renaud como Vice President Global Partnerships para Latinoamérica, reforzando así su apuesta por el crecimiento regional y el fortalecimiento de alianzas estratégicas dentro del ecosistema de medios y tecnología.

Esteban llega a MiQ tras una destacada trayectoria de 13 años en IPG, donde lideró el área de Data & Tech para Kinesso LATAM. Durante ese período, estuvo al frente de la construcción de equipos y soluciones en ocho mercados de la región, impulsando estrategias enfocadas en conectar datos, tecnología y resultados de negocio.

Con una sólida experiencia en transformación digital, data y partnerships, Esteban se suma a MiQ con una visión regional integrada y una amplia red de relacionamiento dentro de la industria publicitaria y tecnológica en LATAM.

«Estamos muy entusiasmados de contar con Esteban en el equipo y de todo lo que construiremos juntos para seguir impulsando nuestras alianzas y crecimiento en la región», señaló Eric Tourtel, CEO Latam de MiQ.

Por su parte, Esteban Renaud afirmó: «Latinoamérica atraviesa un momento de enorme transformación en la industria de medios. Estoy muy entusiasmado de sumarme a MiQ para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer partnerships clave y seguir construyendo soluciones que conecten innovación y resultados de negocio».

La incorporación de Esteban refuerza el compromiso de MiQ de seguir expandiendo sus capacidades en América Latina, potenciando colaboraciones estratégicas y acompañando a marcas y agencias con soluciones innovadoras basadas en datos y tecnología.

Fundada en 2010, MiQ opera hoy en más de 33 oficinas alrededor del mundo. La compañía combina ciencia de datos, inteligencia artificial y tecnología propietaria para ayudar a sus clientes a tomar decisiones más informadas, optimizar sus campañas digitales y maximizar su retorno de inversión.

Noticias de Interés