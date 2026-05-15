Más información desde la primera menstruación: una oportunidad clave para avanzar en México

Con una sólida agenda de acción, Essity lidera el cambio para hablar de ciclo menstrual impulsando la generación de evidencia, como la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, y la creación de espacios libres de estigmas, como el Festival Ciclo M

En México, se dan pasos importantes hacia una mayor conciencia sobre la menstruación. Actualmente, el 66 % de las personas señala no haber recibido información suficiente o ninguna al momento de su primera menstruación. Este dato abre una valiosa oportunidad para seguir fortaleciendo la educación y acompañar a millones de niñas, adolescentes y personas menstruantes. Así lo revela la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual 2026, realizada por Essity en colaboración con UNICEF México y la colectiva Menstruación Digna México.

Contar con información temprana marca una diferencia invaluable. Favorece el bienestar físico y emocional, contribuye a la permanencia escolar y ayuda a que las personas vivan su cuerpo con mayor libertad y confianza, reduciendo estigmas y desigualdad desde la infancia. Impulsar este derecho significa asegurar que todas las personas cuenten con información clara, basada en evidencia y libre de prejuicios desde etapas tempranas de su vida.

«Fortalecer el acceso a información desde la primera menstruación es clave para que más personas vivan este proceso de manera informada y digna. Hablar de gestión menstrual también es hablar de derechos, de igualdad de oportunidades y de acceso a condiciones básicas que permitan el desarrollo pleno de las personas», menciona Palmira Camargo, Comunicación Corporativa en Essity México.

El camino es alentador. En 2022, la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual mostraba que 69 % de las personas había tenido poca o nula información al iniciar su vida menstrual; tres años después, la cifra se ubica en 66 %. Actualmente, 6 de cada 10 personas preferirían no menstruar debido a las molestias y dificultades asociadas, mientras que 13 % reporta haber experimentado burlas o comentarios incómodos en entornos escolares.

Ante este panorama, Essity impulsa una agenda integral basada en distintos ejes de acción. La compañía brinda acceso a productos menstruales seguros y asequibles a través de su marca líder Saba. Genera alianzas estratégicas con UNICEF para garantizar acceso a agua limpia e instalaciones sanitarias dignas. Con iniciativas de educación menstrual inclusiva y basada en evidencia, lleva información verificada a espacios escolares y comunitarios para derribar mitos y construir conocimiento.

También impulsa entornos libres de estigmas y tabúes, como el Festival Ciclo M, que se celebrará el próximo 29 de mayo en Parque Aztlán. Este espacio abierto al público busca consolidarse como una plataforma de encuentro que, a través de experiencias, contenido informativo y conversaciones abiertas, promueva una narrativa más informada, empática y libre de prejuicios en torno al ciclo menstrual. Al reunir a especialistas, Ciclo M contribuye a visibilizar el ciclo menstrual desde una perspectiva integral, acercando información basada en evidencia y fomentando una conversación pública más amplia, accesible y necesaria.

Reconocer el ciclo menstrual como una prioridad es un paso esencial para fortalecer una agenda de derechos humanos con acciones sostenidas. Especialistas señalan que garantizar el acceso a información oportuna y veraz desde edades tempranas no solo es una medida educativa: también contribuye a ejercer plenamente el derecho a la salud, la educación y la dignidad.