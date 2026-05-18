Fundación DEACERO, Fundación ProEmpleo y el Gobierno Municipal de Villagrán presentan «Emprendimientos DEACERO», iniciativa para fortalecer la economía familiar

Fundación DEACERO, Fundación ProEmpleo y el Municipio de Villagrán presentaron el programa «Emprendimientos DEACERO» para fortalecer pequeños negocios y el autoempleo. La iniciativa brindará capacitación, diagnóstico y consultoría especializada a personas emprendedoras, mujeres jefas de hogar y jóvenes de Villagrán. El programa busca impulsar el desarrollo económico local mediante alianzas estratégicas y acompañamiento integral para negocios con potencial de crecimiento

En el Patio del Ayuntamiento de Villagrán, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de «Emprendimientos DEACERO», una iniciativa impulsada por Fundación DEACERO en alianza con Fundación ProEmpleo, el Gobierno Municipal de Villagrán y el grupo Madrinas DEACERO, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades emprendedoras y transformar la realidad económica de las familias del municipio.

Durante el evento se dio a conocer este modelo integral de formación y acompañamiento empresarial, diseñado para apoyar a personas emprendedoras, mujeres jefas de hogar y jóvenes con negocios propios o en proceso de iniciar uno, brindándoles herramientas para consolidar y hacer crecer sus proyectos productivos.

El presídium estuvo conformado por la Mtra. Cinthia Teniente Mendoza, presidenta municipal de Villagrán, acompañada por el Lic. Juan Luis Serrano Lerma, director general de la Dirección de Desarrollo Social y Bienestar, y por la Lic. María de Jesús Galaviz, encargada de la Jefatura de Fomento Económico de Villagrán. Además, participó Aldo Tapia Hernández, encargado de Vinculación Comunitaria de Fundación DEACERO; César Raymundo Palacios Velázquez, encargado de Vinculación de Fundación ProEmpleo; Gloria García Calderón, coordinadora de Madrinas DEACERO en El Parral, y María Antonia Olvera Jiménez, coordinadora de Madrinas DEACERO en Chinaco.

Durante el evento se destacó la importancia de impulsar programas de emprendimiento y autoempleo frente a los retos económicos actuales, señalando que en México más de 37 % de las personas trabajadoras no logra cubrir la canasta básica con sus ingresos, de acuerdo con datos de CONEVAL. Asimismo, se explicó que Emprendimientos DEACERO contempla tres ejes principales de intervención: 1) taller Emprende, enfocado en capacitación empresarial; 2) diagnóstico y selección de proyectos; y 3) consultoría especializada, con hasta 30 horas de acompañamiento por negocio.

El programa tiene como meta capacitar a 50 personas emprendedoras y brindar consultoría especializada a cinco proyectos seleccionados, además de medir su impacto mediante seguimiento a seis meses en indicadores como ingresos, permanencia del negocio y nivel de formalización. Las próximas capacitaciones se realizarán del 18 de mayo al 19 de junio en la comunidad El Chinaco y del 25 de mayo al 26 de junio en El Rehilete.

Por su parte, representantes de Fundación DEACERO y autoridades municipales coincidieron en la importancia de generar alianzas estratégicas que permitan fortalecer el desarrollo económico local y crear oportunidades sostenibles para las comunidades. Con esta iniciativa, Fundación DEACERO, brazo social de Grupo DEACERO, refrenda su compromiso con el desarrollo social y económico de las comunidades donde tiene presencia, apostando por el emprendimiento como motor de transformación y bienestar para las familias guanajuatenses.