Despegar impulsa las vacaciones de verano 2026 con una nueva edición del outlet «Viaja y Vuela»

Cancún, CDMX y Puerto Vallarta lideran las preferencias nacionales, mientras que Las Vegas y Madrid destacan entre los destinos internacionales más buscados por los mexicanos

A pocas semanas del verano, de acuerdo con tendencias de búsqueda de Despegar, la travel tech líder en Latinoamérica, los viajeros mexicanos muestran un marcado interés por destinos de playa y grandes ciudades. Cancún, Ciudad de México y Puerto Vallarta encabezan las preferencias nacionales para esta temporada, mientras que Las Vegas, Madrid, Orlando y Nueva York destacan entre los destinos internacionales más buscados.

«Hoy vemos viajeros más intencionales, que planifican con anticipación y priorizan experiencias que realmente quieren vivir. Actualmente los viajes nacionales concentran el 57 % del volumen total de las búsquedas, reflejando el enorme interés de los mexicanos por recorrer el país. En Despegar trabajamos todos los días para conectar todos los viajes de manera impecable, combinando tecnología, personalización y una experiencia cada vez más simple y fluida para acompañar a cada persona desde la inspiración hasta el regreso a casa», comentó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Entre los destinos de playa, el Caribe mexicano continúa posicionándose como una de las regiones favoritas de los viajeros. Cancún, Playa del Carmen y Riviera Maya mantienen una alta demanda, mientras que Tulum, Puerto Vallarta y Huatulco ganan relevancia para quienes buscan opciones de descanso y naturaleza. Por otro lado, las escapadas urbanas continúan creciendo, con Guadalajara destacando entre las ciudades con mayor interés para viajes cortos.

En el segmento internacional, los viajeros mexicanos mantienen preferencia por destinos que combinan entretenimiento, compras y experiencias turísticas, como Las Vegas, Madrid, Orlando y Nueva York. Además, ciudades como Medellín y Buenos Aires continúan ganando popularidad entre quienes buscan explorar nuevas alternativas dentro de Latinoamérica.

En este contexto, Despegar anunció una nueva edición de su outlet «Viaja y Vuela», que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo, con promociones especiales para quienes ya comienzan a organizar sus vacaciones de verano.

Durante el outlet, los usuarios podrán acceder a descuentos en paquetes vacacionales con ahorros de hasta $8,000 pesos en destinos nacionales e internacionales. Además, habrá tarifas preferenciales en hoteles de Nueva York con hasta 40 % de descuento, promociones en vuelos seleccionados con hasta 10 % de descuento y beneficios en asistencias de viaje con rebajas de hasta 20 %.

Para quienes planean viajes a Europa y Norteamérica, Despegar también pondrá a disposición su propuesta de «Circuitos por el Mundo», con tours diseñados para viajeros que buscan recorridos guiados, itinerarios planeados y experiencias integrales.

Ante la alta demanda de la temporada, Despegar recomienda a los viajeros:

Reservar vuelos y hospedaje con anticipación.

Evaluar paquetes vacacionales para optimizar presupuesto. Es posible ahorrar hasta un 30 % de descuento respecto a comprar el producto por separado.

Verificar documentos y vigencia del pasaporte.

Aprovechar promociones y descuentos de temporada.

Planear tours y actividades antes del viaje.

Considerar asistencia al viajero para mayor tranquilidad.

Con promociones en vuelos, hoteles, paquetes, circuitos y asistencias de viaje, el outlet «Viaja y Vuela» busca facilitar la planeación de las vacaciones de verano para los viajeros mexicanos dentro y fuera del país.