«La educación es el tesoro más grande de una nación», Lic. Antonio Leaño Reyes

En la celebración del Día del Maestro, el rector de la UAG reconoció la labor de los docentes como pieza clave para el desarrollo de México

«La educación es, sin duda, el tesoro más grande de cualquier nación. No es algo que podamos tocar o medir al instante, es más bien un patrimonio que los maestros, con su dedicación diaria, siembran vida en cada estudiante».

Esto lo afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Lic. Antonio Leaño Reyes, durante la celebración del Día del Maestro.

Durante su mensaje ante más de mil 200 académicos que forman parte del Sistema Educativo UAG, el rector aseguró que los maestros desempeñan un papel fundamental en la construcción del presente y futuro de la sociedad, al formar estudiantes con pensamiento crítico, responsabilidad y valores humanos.

«En cada clase, en cada consejo, en cada desafío académico, están construyendo los cimientos del desarrollo de México. ¡Sin el trabajo constante de un maestro, ninguna transformación social sería posible!», afirmó el Lic. Leaño Reyes.

Una labor insustituible

En su discurso, el rector de la UAG afirmó que, en un contexto marcado por el avance acelerado de la tecnología y la inteligencia artificial, el trabajo docente continúa siendo esencial e insustituible, ya que ninguna herramienta tecnológica puede reemplazar el acompañamiento humano, la formación del criterio y la guía hacia la verdad.

«Porque, educar no es solo transmitir conocimientos, sino introducir a los estudiantes en la búsqueda de la verdad, en la construcción de una comunidad responsable y en el ejercicio pleno de la libertad», afirmó.

«La tarea del profesor no se agota en la instrucción, encuentra la realización plena en la formación de la conciencia moral, en el cultivo del juicio prudente y en la integración del saber con la vida cotidiana».

El Lic. Leaño Reyes también hizo un llamado a fortalecer el deber cívico entre los jóvenes ante el contexto mundial actual, con el objetivo de formar ciudadanos participativos y comprometidos con el futuro de México.

Educación, un apostolado

El rector de la UAG agradeció a los docentes por su compromiso, vocación y convicción de que educar con valores es una de las tareas más nobles y necesarias para la sociedad.

«Recuerden, que el futuro de la educación está en sus manos, es un privilegio que se equipara con un apostolado por vocación y los maestros lo diseñan día con día», expresó el rector de la UAG.

Por último, dijo que hoy está más viva que nunca la frase de uno de los fundadores y ex rector de la UAG, el Lic. Antonio Leaño Álvarez del Castillo, quien sostuvo que «México será en un futuro lo que sea la calidad de su educación».

Finalmente, felicitó a los maestros de la UAG por ser parte fundamental en la labor educativa de la institución.

Como cada año, la Autónoma celebró a sus docentes con un festejo especial, al que también asistieron el vicerrector general de la UAG, Lic. Antonio Leaño del Castillo; el vicerrector académico y de Ciencias de la Salud, Dr. Alfonso Petersen Farah, y el secretario general, Dr. Ricardo Beltrán Rojas, entre otros directivos universitarios.