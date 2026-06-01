Memorial Sloan Kettering investiga el cáncer de mama de inicio temprano mientras avanza hacia una atención más personalizada

21 % de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres menores de 50 años

En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Cabe destacar que aproximadamente el 21 % de los casos de cáncer de mama en la región se dan en mujeres menores de 50 años, lo que supone una proporción considerablemente mayor que la observada en otras partes del mundo. La mayoría de estos casos se dan en mujeres premenopáusicas que, en algunos casos, pueden no considerarse lo suficientemente mayores para realizarse mamografías, lo que dificulta la detección y el tratamiento en etapas tempranas. «También están expuestas a más años de hormonas reproductivas sin oposición porque comienzan a menstruar antes y tienen hijos más tarde», explica la Dra. Shari Goldfarb, oncóloga de mama y directora del programa de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama de MSK.

Señala que este patrón hormonal puede ser uno de los factores que contribuyen al riesgo, y añade que subtipos de cáncer de mama como el triple negativo y el HER2 positivo son más frecuentes en mujeres jóvenes y suelen asociarse a un peor pronóstico. Un enfoque evidente frente al aumento de las tasas de cáncer es el círculo vicioso de la obesidad, los alimentos altamente procesados y los estilos de vida sedentarios, una epidemia en crecimiento en muchos países. «Estudios indican que la obesidad causa inflamación, lo que puede conducir al cáncer», explica la Dra. Goldfarb. «Expertos creen que eso juega un papel y debe abordarse». Aun así, estos factores por sí solos no explican completamente por qué cada vez más mujeres menores de 50 años en todo el mundo desarrollan formas particularmente agresivas de cáncer de mama, lo que ha llevado a los investigadores de MSK a estudiar lo que ocurre a nivel genético para comprender mejor el comportamiento de la enfermedad y avanzar hacia una atención más personalizada.

Investigadores de MSK han realizado un hallazgo importante sobre cómo las mutaciones genéticas en pacientes con cáncer de mama pueden interactuar y favorecer la resistencia a ciertos medicamentos llamados inhibidores de CDK4/6. Su trabajo analizó datos de más de 5,800 pacientes con cáncer de mama e identificó señales biológicas clave de resistencia. Estos resultados sugieren una nueva estrategia para predecir y, potencialmente, prevenir la resistencia al tratamiento en función del perfil genético del tumor. Al identificar estos patrones genéticos de alto riesgo, los médicos pueden anticipar mejor la evolución de la enfermedad y adaptar los tratamientos, especialmente en pacientes jóvenes que con frecuencia enfrentan cuadros más complejos.

«Hasta donde los estudios muestran hoy, este es el primer ejemplo que demuestra que un análisis genómico completo del cáncer de mama puede predecir el mecanismo biológico exacto de resistencia antes incluso de comenzar la terapia», señala el oncólogo de mama Pedram Razavi, MD, PhD. A partir de este hallazgo, un ensayo clínico global aleatorizado de fase 3 ya está reclutando pacientes para evaluar este nuevo enfoque como tratamiento de primera línea, diseñado para reemplazar la terapia estándar con inhibidores de CDK4/6 en pacientes seleccionadas de alto riesgo. «La capacidad de predecir estos mecanismos, permitiría intervenir antes de que aparezca la resistencia», afirma el Dr. Razavi. «Este ensayo busca precisamente anticipar los mecanismos de resistencia para mejorar los resultados de las pacientes».

Acerca de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK)

Las personas de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) están unidas por una misión singular: acabar con el cáncer para toda la vida. Sus equipos de atención especializada brindan cuidado experto, personalizado y compasivo a pacientes de todas las edades. Guiados por la investigación básica realizada en el Sloan Kettering Institute, los científicos de MSK colaboran en

investigaciones traslacionales y clínicas innovadoras que están impulsando una revolución en la comprensión del cáncer como enfermedad y mejorando la capacidad para prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. MSK está comprometido con la formación de la próxima generación de científicos y profesionales clínicos, quienes continúan la misión tanto en MSK como en todo el mundo. Como uno de los centros integrales más respetados del mundo, dedicado exclusivamente al cáncer, MSK ha sido reconocido como uno de los dos mejores hospitales oncológicos de Estados Unidos por U.S. News & World Report durante más de 30 años y clasificado como el mejor hospital del mundo en oncología según la lista World’s Best Specialized Hospitals 2026 de Newsweek.