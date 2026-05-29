Sensormatic Solutions y Onebeat impulsan soluciones 360 para enfrentar los retos del retail en México

Recientemente Sensormatic Solutions, en colaboración con su socio estratégico Onebeat, reunió a destacados retailers mexicanos en el evento «Retail on Fire», un espacio dinámico y cercano diseñado para fomentar el intercambio de experiencias, mejores prácticas e ideas dentro de la industria

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por impulsar soluciones 360 que respondan a los desafíos actuales del mercado en México. En este contexto, la alianza entre Sensormatic Solutions y Onebeat busca consolidar un modelo de soluciones modulares, adaptadas al nivel de madurez y necesidades de cada retailer con el objetivo de ofrecer experiencias de compra más fluidas y eficientes.

En línea con este enfoque, Germán Pedroza, General Manager del portafolio de Prevención de Pérdidas e Inventario de Sensormatic México, destacó el valor de esta colaboración para habilitar soluciones integrales enfocadas en visibilidad de inventario, reabastecimiento inteligente y eficiencia operativa, mediante tecnologías como RFID e inteligencia artificial.

«El gran reto hoy es evitar el desabasto y asegurar que el producto correcto esté disponible en el momento adecuado. Cuando eso no sucede, se pierden ventas y clientes. La integración entre RFID, analítica e inteligencia artificial permite construir un ecosistema más eficiente y rentable para el retailer», comentó.

El evento giró en torno a un panel moderado por Roni Bolaña, host del pódcast Retailogia y Business Development en Onebeat, quien junto con líderes de la industria abordó temas clave como omnicanalidad, prevención de pérdidas, gestión de inventario y mejora de la experiencia del cliente en todos los canales de venta.

A lo largo de la conversación, uno de los principales consensos fue el papel estratégico de la tecnología para optimizar las operaciones y responder a un entorno cada vez más exigente.

«Tener claridad sobre dónde está el inventario, en qué centro de distribución o tienda se encuentra, y ser eficientes para entregar un servicio de primer nivel al cliente, es uno de los principales retos del retail actual. Hoy, la tecnología es fundamental para ofrecer soluciones integrales y responder en tiempo real a las necesidades del consumidor», comentó Marcelino Flores, director de Prevención de Pérdidas del Grupo Comercial Chedraui.

Por su parte, Roni Bolaña subrayó la relevancia de este tipo de encuentros para acelerar el aprendizaje en la industria: «Aprender de las experiencias de otros retailers tiene un enorme valor. Esa visión fue precisamente la que incentivó a colaborar con Sensormatic Solutions para impulsar estas iniciativas».

Asimismo, destacó que Onebeat ofrece una plataforma integral de optimización de inventarios basada en inteligencia artificial, con presencia en mercados como México, Brasil, Colombia, Japón e India, que complementa la oferta de Sensormatic para mejorar la eficiencia operativa.

Además del panel, el evento brindó un espacio de networking enfocado en el aprendizaje colaborativo, donde los asistentes compartieron experiencias, analizaron tendencias y fortalecieron vínculos dentro del sector retail. Alfredo Hernández, subdirector de Protección y Mermas para la región Centro y Sureste de Soriana, destacó el valor del diálogo: «El nivel de participación y apertura hizo que el debate fuera especialmente enriquecedor, con ideas que se podrán llevar a la práctica».

La jornada concluyó con una experiencia gastronómica —una tarde de asado— diseñada para seguir fomentando el networking en un ambiente relajado al poniente de la ciudad.

Sobre Johnson Controls

En Johnson Controls (NYSE:JCI), transforman los entornos en los que las personas viven, trabajan, aprenden y juegan. Como líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, la misión es reinventar el rendimiento de los edificios al servicio de las personas, los lugares y el planeta. Con una trayectoria de innovación que abarca casi 140 años, se ofrecen soluciones avanzadas para hospitales, escuelas, centros de datos, aeropuertos, estadios, fábricas y muchos lugares más con el portafolio OpenBlue. Actualmente, se cuenta con un equipo global de más de 100,000 expertos distribuidos en más de 150 países. Johnson Controls ofrece el portafolio más amplio del mundo en tecnología y software para la construcción, así como soluciones de servicio respaldadas por algunas de las marcas más confiables del sector. Para obtener más información, visitar el sitio web de Johnson Controls en www.johnsoncontrols.com y seguir en redes sociales en @JohnsonControls.

Sobre Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions, el portafolio global de soluciones para Retail de Johnson Controls, impulsa las operaciones seguras y sin fricciones. Durante más de 50 años, la marca ha estado a la vanguardia de la rápida adopción de tecnología en el sector, redefiniendo el retail y sus operaciones a escala global y convirtiendo los conocimientos en acciones. Sensormatic Solutions ofrece un ecosistema interconectado de soluciones de prevención de pérdidas, inteligencia de inventario y conocimiento del consumidor, junto con los servicios y socios permiten que los minoristas de todo el mundo innoven y mejoren con precisión, conectando resultados basados ​​en datos que dan forma al futuro del comercio retail. Visitar Sensormatic Solutions o seguir en LinkedIn, X y el canal de YouTube.