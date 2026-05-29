CASIO: la innovación desde dos visiones, la inteligencia artificial y el lujo contemporáneo

CASIO presenta dos propuestas que exploran cómo la innovación tecnológica evoluciona más allá de la funcionalidad: desde un modelo desarrollado bajo una nueva interacción entre ingeniería e inteligencia artificial, hasta un reloj-anillo inspirado en el universo visual de J Balvin, donde el lujo contemporáneo y la cultura pop se convierten en parte del diseño

La innovación, en los objetos tecnológicos, hoy en día, va más allá de su capacidad técnica perceptible, pues CASIO se encuentra en una nueva etapa marcada por la interacción entre ingeniería e inteligencia artificial.

G-SHOCK entiende esa evolución y presenta dos propuestas que abordan el diseño desde perspectivas distintas, pero conectadas por una misma intención: llevar la innovación a nuevos límites, para convertirla en accesorios visibles que al portarlos sean el reflejo de toda una experiencia estética vanguardista.

Por un lado el modelo GMW-BZ5000RC-1 busca proyectar a través de sus acabados metálicos con degradados inspirados en los colores del arcoíris, una sensación de transformación permanente, mientras su construcción refleja décadas de exploración tecnológica aplicadas al diseño contemporáneo.

En paralelo, el CRW-001JB-9, desarrollado en colaboración con el famoso músico J. Balvin, traslada el reloj digital a un formato inesperado: un anillo construido mediante procesos avanzados para crear piezas metálicas miniatura. Esta pieza busca hacer alusión al imaginario visual del artista colombiano a través de sus patrones dorados y destellos brillantes.

Ambas piezas representan la integración de décadas de conocimiento técnico, con procesos contemporáneos de alta tecnología.

Más allá de sus diferencias formales, ambas piezas comparten una misma visión para CASIO: entender que el diseño es un espacio donde la innovación evoluciona, y que hoy en día tiene también un gran significado cultural.

Para más información ingresar a MATERIAL GMW-BZ5000RC / CRW-001JB-9_01 J Balvin.

Acerca de G-SHOCK

El reloj G-SHOCK resistente a los golpes de CASIO es sinónimo de dureza, nacido del sueño del desarrollador, el Sr. Kikuo Ibe, de «crear un reloj que nunca se rompiera». Se crearon y probaron más de 200 muestras hechas a mano hasta que finalmente, en 1983, el primer G-SHOCK, ahora icónico, salió a las calles de Japón y comenzó a establecerse como «el reloj más resistente de todos los tiempos». Cada reloj abarca los 7 elementos: resistencia a los choques eléctricos, resistencia a la gravedad, resistencia a las bajas temperaturas, resistencia a las vibraciones, resistencia al agua, resistencia a los golpes y dureza. El reloj está repleto de innovaciones y tecnologías de Casio para evitar que sufra golpes directos; esto incluye componentes internos protegidos con uretano y módulos de cronometraje suspendidos dentro de la estructura del reloj. Desde su lanzamiento, G-SHOCK ha seguido evolucionando, continuando con el mantra del Sr Ibe: «nunca, nunca se rindan». https://gshock.casio.com/mx/

Acerca de Casio Computer Co., Ltd.

Es uno de los líderes mundiales en productos de electrónica de consumo y soluciones tecnológicas para empresas. Desde su fundación en 1983, la compañía se ha esforzado por trabajar en su filosofía basada en la «creatividad y contribución» a través de la introducción de productos innovadores e imaginativos. Con presencia en más de 25 países ubicados en Asia, Norteamérica y Europa, cuenta con una plantilla conformada por más de 12 mil empleados alrededor del mundo. Su amplio portafolio de productos incluye: relojes, calculadoras, cámaras digitales, diccionarios electrónicos, rotuladores, proyectores, instrumentos musicales, cajas registradoras, video proyectores profesionales, entre otros.