Despegar reporta Madrid, Punta Cana y LA como los destinos internacionales más buscados en Hot Sale

La demanda por los destinos internacionales destacó dentro de los resultados de las primeras 72 horas

Durante las primeras 72 horas del Hot Sale, Despegar, la travel tech líder en América Latina, registró un aumento del 18 % en el interés por destinos internacionales, así como una creciente preferencia por los paquetes turísticos, reflejo de un viajero que opta por experiencias más completas, flexibles y diversas en un solo lugar.

«Hot Sale sigue consolidándose como uno de los momentos más relevantes del año para la industria turística. En esta edición, los paquetes, que integran vuelo y hotel, junto con tours y parques de atracciones, se posicionaron como productos estrella al crecer en demanda frente al año anterior. Esto confirma el interés de un viajero que busca resolver su viaje en una misma transacción y optimizar su experiencia de planificación», señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Entre las principales tendencias de viaje, destinos como Madrid sobresalieron entre las preferencias de los viajeros mexicanos, con un crecimiento cercano al 80 %, mientras que lugares como Punta Cana (+72 %), Las Vegas (+34 %) y Los Ángeles (+84 %) también registraron un dinamismo importante dentro de la plataforma.

A nivel nacional, el Caribe Mexicano mantuvo el liderazgo entre las regiones con mayor demanda, con Cancún en la cima. La Ciudad de México y Puerto Vallarta también se reportaron como dos de los destinos más buscados. Por su parte, Huatulco sorprendió al posicionarse como uno de los destinos con mayor crecimiento (+43 %) frente al año anterior, durante esta temporada de descuentos.

Hasta el 2 de junio, los viajeros podrán encontrar descuentos de hasta 70 %, opciones de pago a 24 meses sin intereses, cupones por hasta $10,000 pesos y bonificaciones del 25 % con bancos participantes, facilitando así el acceso a estos destinos.

Con este panorama, Despegar continúa fortaleciendo su oferta turística para acompañar a los viajeros mexicanos con herramientas que facilitan su elección de opciones más integradas, flexibles y alineadas con las nuevas tendencias de viaje durante Hot Sale.