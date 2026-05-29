CINDIE presenta sus estrenos de junio: cine de culto, series imperdibles y documentales rumbo al Mundial

En junio se suman al catálogo de la plataforma 8 películas, 2 series y 2 documentales

Este junio, CINDIE amplía su catálogo con una selección de películas icónicas, una nueva temporada de una de las series nórdicas más innovadoras de los últimos años y dos documentales deportivos que llegan en el momento perfecto rumbo al Mundial.

Entre thrillers psicológicos, romances vampíricos, dramas sociales y clásicos imprescindibles del cine, la plataforma continúa apostando por historias que dejaron huella en la cultura contemporánea.

The Others: dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, este thriller psicológico se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine de suspenso de los años 2000. Ambientada en una aislada mansión tras la Segunda Guerra Mundial, la película sigue a Grace, una madre que vive junto a sus hijos fotosensibles mientras sucesos inexplicables comienzan a alterar la calma del hogar.

dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, este thriller psicológico se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine de suspenso de los años 2000. Ambientada en una aislada mansión tras la Segunda Guerra Mundial, la película sigue a Grace, una madre que vive junto a sus hijos fotosensibles mientras sucesos inexplicables comienzan a alterar la calma del hogar. Fruitvale Station: el aclamado debut cinematográfico de Ryan Coogler, protagonizado por Michael B. Jordan y Octavia Spencer. Basada en hechos reales, la película retrata las últimas 24 horas de Oscar Grant, un joven afroamericano cuya historia conmocionó a Estados Unidos y abrió conversaciones urgentes sobre violencia policial y racismo sistémico. El filme ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en Sundance, impulsando la carrera internacional de Coogler antes de dirigir Black Panther y Creed.

el aclamado debut cinematográfico de Ryan Coogler, protagonizado por Michael B. Jordan y Octavia Spencer. Basada en hechos reales, la película retrata las últimas 24 horas de Oscar Grant, un joven afroamericano cuya historia conmocionó a Estados Unidos y abrió conversaciones urgentes sobre violencia policial y racismo sistémico. El filme ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en Sundance, impulsando la carrera internacional de Coogler antes de dirigir Black Panther y Creed. Only Lovers Left Alive: Jim Jarmusch reinventa el mito vampírico en esta elegante y melancólica historia protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston. La película sigue a dos amantes inmortales que atraviesan siglos de historia, música y arte mientras observan el deterioro del mundo moderno. Dato curioso: gran parte de la banda sonora fue compuesta por SQÜRL, la agrupación musical liderada por el propio Jarmusch.

Jim Jarmusch reinventa el mito vampírico en esta elegante y melancólica historia protagonizada por Tilda Swinton y Tom Hiddleston. La película sigue a dos amantes inmortales que atraviesan siglos de historia, música y arte mientras observan el deterioro del mundo moderno. Dato curioso: gran parte de la banda sonora fue compuesta por SQÜRL, la agrupación musical liderada por el propio Jarmusch. Beforeigners – Temporada 2: la innovadora serie noruega regresa con una segunda temporada aún más ambiciosa, combinando ciencia ficción, crimen y sátira social. La historia imagina un mundo donde personas provenientes del pasado —vikingos, habitantes de la Edad de Piedra y figuras del siglo XIX— aparecen misteriosamente en la actualidad. En esta nueva entrega, los protagonistas deberán enfrentar una conspiración que amenaza con alterar el curso de la historia. Dato curioso: Fue la primera serie original en idioma noruego producida por HBO Europe y rápidamente se convirtió en una producción de culto internacional.

la innovadora serie noruega regresa con una segunda temporada aún más ambiciosa, combinando ciencia ficción, crimen y sátira social. La historia imagina un mundo donde personas provenientes del pasado —vikingos, habitantes de la Edad de Piedra y figuras del siglo XIX— aparecen misteriosamente en la actualidad. En esta nueva entrega, los protagonistas deberán enfrentar una conspiración que amenaza con alterar el curso de la historia. Dato curioso: Fue la primera serie original en idioma noruego producida por HBO Europe y rápidamente se convirtió en una producción de culto internacional. The Graduate: uno de los clásicos definitivos del cine estadounidense dirigido por Mike Nichols y protagonizado por Dustin Hoffman y Anne Bancroft. La película sigue a Benjamin Braddock, un joven recién graduado que inicia una relación con una mujer mayor mientras intenta descubrir qué quiere hacer con su vida.

Otros títulos que se estrenarán a lo largo del mes son:

The Offering (Ofrenda al Demonio ).

). Men (Men: Terror en las Sombras ) , con la actriz Jessie Buckley (Ganadora al Oscar como Mejor Actriz por HAMNET).

) con la actriz Jessie Buckley (Ganadora al Oscar como Mejor Actriz por HAMNET). Monster’s Ball (El baile del monstruo ), que convirtió a Halle Berry en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Actriz.

), que convirtió a Halle Berry en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Actriz. Philomena, por la que Judi Dench fue nominada al Oscar.

por la que Judi Dench fue nominada al Oscar. Natascha Kampusch: A Lifetime in Prison: serie documental de 3 capítulos.

Documentales deportivos rumbo al Mundial

Además, junio traerá dos documentales esenciales para los aficionados al fútbol y las historias humanas detrás del deporte.

Haaland: un acercamiento íntimo al fenómeno del fútbol mundial Erling Haaland, explorando su ascenso meteórico, disciplina y presión mediática en uno de los momentos más importantes de su carrera.

un acercamiento íntimo al fenómeno del fútbol mundial Erling Haaland, explorando su ascenso meteórico, disciplina y presión mediática en uno de los momentos más importantes de su carrera. We Are Greenland: una mirada inspiradora sobre la identidad, resiliencia y pasión deportiva de Groenlandia, en un contexto donde el fútbol se convierte en símbolo de pertenencia y sueños internacionales.

Con el Mundial cada vez más cerca, ambos documentales se integran a la programación de CINDIE como una apuesta por las historias que conectan el deporte con la cultura y la emoción colectiva.

Acerca de CINDIE: www.cindie.com

CINDIE PREMIERE es la distribuidora de de VOD líder en contenido independiente en América Latina, habiendo liderado el espacio VOD prémium para películas como Parásitos y Mullholland Drive, distribuyendo su contenido a través de los principales operadores de cable y plataformas OTT e IPTV como NetClaro, MVS Hub, izzi, Megacable, Totalplay y Flow en la región.

CINDIE es la plataforma de streaming del grupo, la cual se encuentra disponible a través de las principales tiendas digitales del territorio como AMAZON, APPLE, ROKU y GOOGLE.

CINDIE TV es el canal FAST del grupo, mismo que se puede ver a través de SAMSUNG TV PLUS, MVS Hub, ClaroTV, Tigo, DIRECTV, Plex, TCL, VIDAA, VTR, Whale Eco y SoPlay.