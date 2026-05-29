Un sorteo con causa convierte el arte en apoyo para mujeres emprendedoras en Hidalgo y Morelos

La Fundación Misión de Doña Margarita, que es el brazo social de Grupo RICA Coca-Cola, realizó en Hidalgo su Sorteo con Causa 2026, una iniciativa que unió arte, solidaridad y participación ciudadana para recaudar fondos destinados a fortalecer programas de capacitación, autoempleo y emprendimiento que han beneficiado a más de 39,000 mujeres en México

Una escultura de bronce se convirtió en el centro de una iniciativa solidaria que busca ampliar las oportunidades de capacitación, autoempleo y emprendimiento para mujeres en México. La Fundación Misión de Doña Margarita realizó el Sorteo con Causa 2026, una campaña de procuración de fondos con alcance nacional que reunió a sociedad civil, aliados estratégicos y medios de comunicación en favor del desarrollo integral femenino.

El sorteo se llevó a cabo en las instalaciones de la Embotelladora Las Margaritas, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, con la presencia de Miguel Guizado Aguirre, director general de Grupo RICA Coca-Cola; Nancy Leo Porraz, directora de la Fundación Misión de Doña Margarita; y José de Jesús Rivas López, interventor de la Secretaría de Gobernación. También participó Diana Ximena Galicia Moreno, alumna beneficiaria de la fundación, quien compartió su testimonio sobre el impacto que estos programas han tenido en su vida.

La iniciativa tuvo como pieza central la escultura «Kardia 2025», obra en bronce de la artista Inés Cusi, valuada en 71,862 pesos. La pieza fue concebida como símbolo de fuerza, impulso vital y conciencia social, y fue exhibida previamente en espacios como la Embotelladora Las Margaritas y el Centro Comercial Galerías Pachuca, con el objetivo de acercar el arte a la comunidad y sensibilizar sobre causas sociales.

El sorteo, autorizado por la Secretaría de Gobernación bajo el permiso SEGOB No. 20260062PS02, se realizó bajo supervisión oficial. El boleto ganador fue el número 511, correspondiente a Erika J. Salinas Dorantes.

Más allá del resultado, la recaudación será destinada a fortalecer los programas de la Fundación Misión de Doña Margarita, una organización con más de 27 años de historia que ha beneficiado a más de 39,000 mujeres en Hidalgo, Morelos y otras regiones mediante capacitación para el trabajo, acompañamiento a emprendedoras y herramientas para mejorar sus condiciones de vida.

«Este tipo de iniciativas demuestran que la colaboración entre empresa, sociedad civil y ciudadanía puede generar cambios reales y sostenibles a gran escala», señaló Miguel Guizado Aguirre durante el evento. Por su parte, Nancy Leo Porraz destacó que el alcance nacional de la campaña refleja el creciente interés por invertir en el desarrollo de las mujeres como motor de cambio social.

La Fundación Misión de Doña Margarita opera como asociación civil sin fines de lucro y donataria autorizada. Cuenta con centros de atención en Pachuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos, además de programas virtuales con alcance nacional e internacional. Su labor se enfoca en impulsar el desarrollo integral de las mujeres a través de formación, acompañamiento y apoyo a proyectos productivos.

En un contexto en el que las organizaciones sociales buscan nuevas formas de financiamiento y visibilidad, el Sorteo con Causa 2026 muestra cómo el arte, la participación ciudadana y las alianzas empresariales pueden articularse para respaldar iniciativas comunitarias con impacto directo en la vida de miles de mujeres.