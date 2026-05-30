El Paradigma de la Cobranza Moderna de Enrique Rosas González recibe reconocimiento en Europa

La revista Credit Manager Europe publica la investigación que redefinió la comprensión moderna de la cobranza y la recuperación de cartera

LATINOAMÉRICA (Mayo 30 de 2026) La evolución de la industria global del crédito y la cobranza acaba de registrar un importante reconocimiento internacional. La revista Credit Manager Europe, en su edición especial conmemorativa del 40 aniversario de la Federation of European Credit Management Associations (FECMA), publicó oficialmente el artículo académico “The Paradigm of Modern Collections” del estratega internacional Enrique Rosas González.

La publicación constituye un reconocimiento a una investigación que, desde el año 2000, propuso una nueva forma de comprender los procesos de impago, negociación y recuperación de cartera vencida, convirtiéndose con el paso de los años en una referencia para profesionales y organizaciones vinculadas al crédito y la cobranza.

Durante más de dos décadas, el denominado Paradigma de la Cobranza Moderna ha influido en la evolución conceptual de la industria, promoviendo una visión multidimensional de los procesos de recuperación de activos y desplazando enfoques tradicionales centrados exclusivamente en variables financieras.

Inspirado en los postulados del filósofo Thomas Kuhn sobre los cambios de paradigma, Rosas González planteó que los procesos de impago deben entenderse como fenómenos complejos en los que intervienen factores organizacionales, económicos, sociales y humanos, además de las variables estrictamente financieras.

Bajo este enfoque, elementos como el liderazgo, la comunicación estratégica, la negociación, la gestión de conflictos y la capacidad de adaptación al cambio pueden influir directamente en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones comerciales.

“La cobranza moderna no consiste únicamente en recuperar activos; consiste en comprender las causas sistémicas que generan el incumplimiento y construir soluciones sostenibles para todas las partes involucradas”, afirmó Enrique Rosas González.

La publicación del artículo adquiere una relevancia especial debido al papel que desempeña FECMA dentro del ecosistema financiero europeo. La organización reúne a asociaciones de gestión de crédito corporativo de diversos países europeos y promueve estándares internacionales de excelencia y buenas prácticas para la industria.

Especialistas del sector consideran que la inclusión de “The Paradigm of Modern Collections” dentro de esta edición conmemorativa confirma la vigencia y el alcance internacional de una teoría que continúa siendo objeto de estudio y aplicación dentro de los ámbitos de negociación, crédito y recuperación de cartera.

Con más de 1.3 millones de ejecutivos formados en más de 32 países de América, Europa y Oceanía, Enrique Rosas González ha desarrollado una amplia trayectoria académica y profesional en el campo de la negociación estratégica, el crédito corporativo y la recuperación de activos.

Actualmente se desempeña como CEO de ROSAS & NASH y es autor de diversas obras especializadas, entre ellas La Negociación en los Procesos de Cobranza, Cóbrelo Usted Mismo y Cobranzas Sin Límites.

A más de 26 años de la formulación inicial del Paradigma de la Cobranza Moderna, su reconocimiento en una publicación vinculada a FECMA representa un nuevo hito dentro de la evolución internacional del pensamiento sobre crédito, negociación y recuperación de cartera.

Contacto de prensa:

Enrique Rosas González

CEO – ROSAS & NASH

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Fuente: Central de Noticias AndeanWire