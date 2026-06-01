Planet Fitness® fortalece la experiencia de sus socios con la llegada de nuevos equipos a sus clubes en México

La marca continúa invirtiendo en sus espacios para ofrecer entrenamientos más completos, cómodos y accesibles para todos

Como parte de su compromiso por seguir ofreciendo una experiencia fitness accesible, moderna y libre de juicios, Planet Fitness® anuncia la llegada de nuevos equipos a distintos clubes en México, reforzando su propuesta de valor para socios que buscan entrenar con mayor comodidad, variedad y confianza.

Esta actualización forma parte de los esfuerzos continuos de la marca por mantener clubes equipados, funcionales y alineados con las necesidades de una comunidad cada vez más activa. Con la incorporación de nuevos aparatos de fuerza, racks, bancas y equipos especializados, Planet Fitness® continúa impulsando espacios donde cada persona pueda entrenar a su propio ritmo, sin intimidación y con opciones para distintos niveles de experiencia.

La llegada de nuevos equipos contempla clubes como Andamar, El Molino, Center Plazas, San Marcos, Villa Verde, Satélite y Lindavista, sumando en conjunto 60 nuevos equipos que fortalecerán las áreas de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Entre los equipos integrados se encuentran Half Racks, Smith Machines, Leg Press, Leg Extension, Pec Fly, Dumbbell Racks, Benches, Hack Squat, Rack Dumbbells, Magnum Glute Trainer, Beauty Bell Rack y otros aparatos diseñados para ampliar las posibilidades de entrenamiento dentro de los clubes.

Con esta renovación, Planet Fitness® busca que más socios encuentren herramientas para avanzar en sus objetivos personales, ya sea iniciar una rutina, ganar fuerza, mejorar su condición física o simplemente disfrutar de un momento de bienestar dentro de un ambiente cómodo, incluyente y positivo.

La incorporación de estos equipos también responde al crecimiento de la comunidad fitness en México y al interés de los socios por contar con más alternativas para entrenamientos funcionales, de fuerza y tonificación. En línea con su filosofía Zona Libre de Críticas®, la marca reafirma que el fitness debe ser una experiencia abierta para todos, sin importar edad, condición física o nivel de experiencia.

Este avance representa un paso más en la evolución de Planet Fitness® en el país, donde la marca continúa consolidando su presencia a través de clubes pensados para hacer del ejercicio una experiencia sencilla, accesible y motivadora.

Con la llegada de estos nuevos equipos, Planet Fitness® reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en sus instalaciones y en la experiencia de sus socios, acercando cada vez más opciones para moverse, mejorar y sentirse bien.

Acerca de Planet Fitness®

Fundada en 1992 en Dover, New Hampshire, Planet Fitness® es una de las franquicias y operadoras de centros de acondicionamiento físico más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo, por número de socios como de ubicaciones. Al 30 de septiembre de 2025, Planet Fitness® contaba con aproximadamente 20.7 millones de socios y 2,795 clubes en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México, Australia y España. La misión de la compañía es mejorar la vida de las personas ofreciendo una experiencia de ejercicio de alta calidad en un ambiente acogedor y sin intimidaciones, conocido como la Zona Libre de Críticas® (Judgement Free Zone®). Más del 90 % de los clubes Planet Fitness® son propiedad y están operados por hombres y mujeres de negocios independientes.