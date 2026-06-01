Grupo Origen consolida un modelo integral de inversión inmobiliaria en México

El mercado inmobiliario en destinos como Tulum y la Riviera Maya ha evolucionado lo suficiente como para demandar algo más que proyectos bien ubicados. Hoy, los inversionistas buscan modelos con criterios claros, estructuras sólidas, visión de largo plazo y una propuesta de valor capaz de conectar el rendimiento financiero con un impacto real sobre el entorno y la comunidad

Es precisamente en ese contexto donde Grupo Origen ha consolidado un sistema de inversión inmobiliaria hotelera que distingue al grupo por la manera en que concibe, estructura y ejecuta cada desarrollo. Un modelo enfocado en generar valor real y sostenido tanto para los inversionistas como para los territorios donde opera, integrando arquitectura, operación, planeación financiera y una visión responsable del crecimiento urbano.

Grupo Origen nace de la alianza estratégica entre EIDOS Arquitectura y RISE Patrimonio en Ascenso, las dos compañías que conforman el núcleo del grupo. EIDOS aporta la conceptualización y el diseño arquitectónico, mientras que RISE contribuye con la estructuración financiera y la gestión integral de proyectos. Esta combinación permite que cada desarrollo se construya sobre bases técnicas, financieras y ambientales sólidas, integrando factores como arquitectura, planeación financiera, operación hotelera y análisis territorial para desarrollar proyectos con valor sostenible y visión de largo plazo.

La experiencia acumulada por ambas firmas ha permitido consolidar una trayectoria relevante dentro del desarrollo inmobiliario en México en destinos como Guadalajara, Playa del Carmen y Tulum. Formando un portafolio que evidencia la capacidad operativa y de ejecución detrás de la marca con desarrollos como Cerén, Sessile, KAAB South Beach, KAAB At The Park, IIK Tulum, entre otros.

Lo que diferencia el enfoque de Grupo Origen de otros modelos del mercado es que cada proyecto parte de un análisis territorial riguroso que define cómo debe relacionarse el desarrollo con su entorno, qué impacto tendrá sobre la comunidad y de qué manera puede sostener su valor en el tiempo. Una filosofía que no solo busca retorno económico para el inversionista, sino que aspira a contribuir a un desarrollo urbano más responsable y coherente con los ecosistemas donde se integra.

Bajo esta misma visión, Grupo Origen ha incorporado un sistema de inversión inmobiliaria con ejecución de proyecto y operación de rentas tipo hotel en alianza con Archipelago International, uno de los grupos hoteleros privados más grandes de Asia y con presencia internacional consolidada. Esta integración permite que proyectos como ICHT Tulum y BAO Puerto Morelos, operen bajo estándares internacionales de hospitalidad, revenue management y optimización operativa, profesionalizando la gestión del activo inmobiliario y fortaleciendo su permanencia y competitividad en el mercado.

En un entorno donde el mercado exige cada vez mayor estructura, credibilidad y capacidad operativa, Grupo Origen apuesta por una nueva generación de proyectos: desarrollos concebidos no solo para venderse, sino para operar, mantenerse vigentes y generar valor sostenible con el paso del tiempo.