UAG impulsa la formación de ingenieros en tecnologías automotrices

Ante los retos de la nueva movilidad y del uso de tecnologías modernas, la Universidad Autónoma de Guadalajara forma a los nuevos talentos que encabecen la transición tecnológica de la industria automotriz

Cada año mueren en México más de 16,000 personas en accidentes de tránsito, según cifras del INEGI, lo que es la principal causa de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años, señaló la Dra. Iliana Casillas Gaxiola, directora del programa de Ingeniería en Tecnologías Automotrices de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El 90 % de estos accidentes tiene un factor humano como causa principal: distracción, fatiga, exceso de velocidad o conducción bajo efectos del alcohol. Al mismo tiempo, el transporte representa el 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, con consecuencias directas sobre la salud pública, agregó en un artículo, la Dra. Casillas Gaxiola.

Estos números plantean una pregunta incómoda: si la tecnología existe para reducir drásticamente estos accidentes y estas emisiones, ¿por qué siguen ocurriendo? La respuesta, en parte, es que la transición tecnológica de la industria automotriz avanza más rápido que la formación del talento capaz de liderarla, argumentó.

Un vehículo moderno contiene entre 50 y 150 unidades de control electrónico y ejecuta decenas de millones de líneas de código. Los sistemas de frenado automático de emergencia, la detección de punto ciego, el mantenimiento de carril y la gestión de baterías en vehículos eléctricos son soluciones de software embebido que ya salvan vidas y reducen emisiones en los autos que circulan hoy, dijo.

La conducción autónoma, la electromovilidad y la conectividad vehicular son las fronteras tecnológicas que definirán la movilidad de los próximos 20 años, pronosticó. Y para desarrollarlas y desplegarlas a escala requiere ingenieros capaces de integrar electrónica de potencia, Inteligencia Artificial, arquitecturas de microcontroladores y protocolos de comunicación en sistemas que funcionen con tolerancia cero al error.

Para ello, el Ingeniero en Tecnologías Automotrices es el profesionista formado para resolver exactamente estos problemas, ya que diseña los sistemas electrónicos que hacen más seguro un vehículo, desarrolla el software embebido que gestiona la energía de una batería, integra sensores para sistemas de asistencia al conductor y trabaja en los estándares de comunicación que harán posible la movilidad autónoma.

Además, este profesionista necesita una visión de sostenibilidad que oriente sus decisiones hacia soluciones con menor impacto ambiental, ética profesional para trabajar en sistemas donde un error puede costar vidas, y capacidad de innovación para anticipar tecnologías que aún no existen en el mercado masivo, señaló la Dra. Casillas.

Por eso la UAG impulsa la carrera de Ingeniería en Tecnologías Automotrices que integra desde el primer semestre trabajo con prototipos y sistemas vehiculares reales en laboratorios especializados. El Laboratorio de Sistemas Automotrices, los Laboratorios de Electrónica y Sistemas Embebidos y el Hub de Transformación Digital son los espacios donde los estudiantes aprenden desarrollando prácticas y proyectos.

Los accidentes viales y las emisiones del transporte no son problemas inevitables. Son problemas de ingeniería con soluciones técnicas conocidas y otras que aún están por desarrollarse. Por eso México necesita ingenieros capaces de diseñar esas soluciones, implementarlas y mejorarlas. La Ingeniería en Tecnologías Automotrices de la UAG forma a ese profesionista, concluyó.