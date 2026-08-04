Vacaciones de verano elevan la exposición al sol y, con ello, los casos de cáncer de piel en México

Auna Seguros destaca que la prevención y la detección oportuna son clave para reducir riesgos a largo plazo

Con la llegada del verano, miles de personas incrementan su exposición al sol durante actividades recreativas y viajes, muchas veces sin las medidas adecuadas de protección.

En México, el cáncer de piel se ha posicionado como uno de los tipos de cáncer más frecuentes, asociado principalmente a la exposición acumulada a la radiación ultravioleta. Se estima que en el país se diagnostican alrededor de 11 mil casos cada año; de estos, aproximadamente 8 mil 600 corresponden a cáncer de piel no melanoma, mientras que cerca de 2 mil 200 son melanoma, considerado el tipo más agresivo por su capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo. (1)

Según los expertos, una parte importante de los casos podría prevenirse mediante hábitos adecuados de protección solar y revisiones periódicas.

El cáncer de piel se desarrolla cuando las células cutáneas presentan alteraciones y comienzan a crecer de forma descontrolada. Existen distintos tipos; los más comunes suelen ser tratables si se detectan a tiempo.

Aunque puede pasar desapercibido en etapas iniciales, existen señales de alerta que no deben ignorarse, como la aparición de nuevas manchas o lesiones, cambios en lunares —ya sea en tamaño, forma o color—, heridas que no cicatrizan o molestias persistentes en la piel. Estas manifestaciones suelen presentarse con mayor frecuencia en zonas expuestas al sol.

«La exposición solar acumulativa, especialmente durante periodos como el verano, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel si no se adoptan medidas de protección adecuadas. Es fundamental generar mayor conciencia sobre la prevención y la importancia de identificar cambios en la piel de forma oportuna, tanto a nivel individual como dentro de los entornos laborales», señaló Mafalda Hurtado, directora médica de Auna Seguros.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, antecedentes de quemaduras solares y la falta de hábitos de protección. Frente a ello, especialistas recomiendan medidas sencillas pero efectivas como evitar la exposición en horas de mayor intensidad, utilizar protector solar de amplio espectro, usar ropa protectora y realizar revisiones periódicas de la piel.

En este contexto, profesionales en la materia destacan que la prevención no solo es una responsabilidad individual. En entornos laborales, particularmente en actividades con alta exposición al sol, fomentar hábitos de protección y revisión médica periódica puede marcar una diferencia significativa en la salud a largo plazo de las personas.

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(1) Secretaría de Salud: La detección oportuna del cáncer de piel puede lograr tasas de curación de hasta 95 % a son clave para reducir riesgos a largo plazo