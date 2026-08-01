Belvilla breidt Belgische activiteiten uit met de overname van GMFB

Overname versterkt Belvilla’s positie in België door uit te breiden van vakantiewoningen naar professioneel beheerde stedelijke accommodaties.

BELGIQUE (Augustus 01 2026). Belvilla, Europa’s toonaangevende platform voor vakantieverhuur, heeft vandaag de overname aangekondigd van GMFB, een van de toonaangevende aanbieders van professioneel beheerde short-stayappartementen in Antwerpen.

Met de overname van GMFB breidt Belvilla zijn activiteiten in België uit van gevestigde vakantiebestemmingen naar de stedelijke hospitalitymarkt, te beginnen in Antwerpen. GMFB beheert meer dan 150 serviced apartments, verspreid over 26 gebouwen in het centrum van Antwerpen. Belvilla wil voortbouwen op deze sterke basis door de lokale operationele expertise van GMFB te combineren met de technologie, de revenue management-capaciteiten, het distributienetwerk en de operationele best practices van de Groep.

Als onderdeel van het integratieproces na de overname heeft Belvilla een beoordeling uitgevoerd van het bedrijfs- en governancekader van GMFB om ervoor te zorgen dat de onderneming volledig in lijn is met de governance-, compliance- en operationele normen van de Groep. Om het toezicht verder te versterken, zal Arjun Karangiya worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van GMFB.

Oprichter van GMFB, Willem Van der Stock, treedt via WADA terug als bestuurder. Afhankelijk van de uitkomst van de governance-evaluatie kan Willem zijn operationele functie binnen de onderneming blijven uitoefenen. Voortaan zal Lefteris P. niet langer, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, verbonden zijn aan GMFB.

«België is al enkele jaren een belangrijke markt voor onze activiteiten in vakantiewoningen, en deze overname vormt een logische volgende stap in onze groeistrategie. Door de lokale expertise van GMFB te combineren met de technologie, governance en operationele slagkracht van de Groep, zien wij aanzienlijke mogelijkheden om zowel gasten als huiseigenaars een nog betere ervaring te bieden en tegelijk de langetermijngroei van de onderneming te ondersteunen,» aldus een woordvoerder van Belvilla.

Belvilla beheert momenteel 2.500 vakantiewoningen verspreid over België. Eerder dit jaar versterkte het bedrijf zijn lokale aanwezigheid met de aanstelling van Holiday House Service (HHS) als Homeowner Advisor voor België. HHS ondersteunt huiseigenaars in belangrijke vrijetijdsbestemmingen, waaronder de Ardennen en de West-Vlaamse Kust.

België blijft profiteren van een robuuste vraag naar zowel recreatieve als zakelijke reizen, terwijl Antwerpen een van Europa’s aantrekkelijkste markten voor accommodaties in stadscentra vertegenwoordigt. Door het beperkte aanbod van professioneel beheerde serviced apartments en het versnipperde landschap van aanbieders biedt deze overname een sterk platform voor langetermijngroei.

Fuente: Central de Noticias AndeanWire