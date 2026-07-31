Syngenta inaugura en Guadalajara el único Seedcare & Biologicals Institute™ de México

El nuevo centro de innovación de Syngenta integra soluciones para la protección de cultivos, tecnologías biológicas, tratamiento de semillas y herramientas digitales, con el objetivo de impulsar la transferencia de conocimiento entre agricultores, distribuidores, academia y otros actores de la cadena de valor en México y Centroamérica. El espacio forma parte de una red global de 17 centros y es uno de los dos ubicados en América Latina

Syngenta, compañía líder en tecnología agrícola (AgTech), inauguró el Seedcare & Biologicals Institute™ (SCBI), un espacio de transferencia tecnológica concebido como centro de conocimiento, innovación y capacitación para agricultores, distribuidores, integrantes de la cadena de valor y representantes de la academia en México y Centroamérica.

Ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el corazón agrícola de Jalisco, el SCBI forma parte de una red global de 17 institutos de Syngenta y es uno de los dos centros de este tipo en América Latina; el segundo se encuentra en Argentina.

En sus instalaciones se desarrollan, validan y prueban soluciones que integran la ciencia aplicada a la protección de cultivos, el tratamiento de semillas, las tecnologías biológicas y la agricultura digital. Asimismo, cuenta con espacios especializados de capacitación que permitirán acercar estos conocimientos y herramientas a los distintos actores del sector agroalimentario.

El instituto incorpora, además, un nuevo Centro de Experiencia que permite conocer, mediante seis módulos, el ciclo completo del tratamiento de semillas. El recorrido abarca desde el diseño y la validación de soluciones en laboratorio, así como el desarrollo de nuevas tecnologías y productos biológicos, hasta su escalamiento industrial, la capacitación técnica y la incorporación de herramientas digitales en el campo.

«La agricultura enfrenta desafíos cada vez más complejos, entre ellos, costos de producción y precios volátiles, además de condiciones climáticas cada vez más impredecibles», señaló Matías Ipiña, director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta. «A través de este espacio, buscamos acercar el conocimiento y las tecnologías al servicio de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas», agregó.

La inauguración reunió a autoridades, asesores técnicos, agricultores y distribuidores, quienes conocieron las capacidades del instituto y su propuesta para impulsar una agricultura más innovadora, productiva, eficiente y preparada para responder a los retos actuales del campo.