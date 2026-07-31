Harry Styles impulsa el turismo musical: Despegar registra 42 % más demanda de viajes

Para vivir la experiencia de la gira «We belong together», miles de fanáticos viajarán a la Ciudad de México, consolidando una tendencia de consumo que Despegar identifica en los grandes eventos de entretenimiento

Los cinco conciertos de Harry Styles en Ciudad de México no solo marcaron el calendario de miles de fans; también impulsaron una mayor demanda de viajes hacia la capital. De acuerdo con datos de Despegar, la travel tech líder en América Latina, durante las fechas de los conciertos la demanda creció 42 % frente al mismo periodo de 2025, demostrando que cada vez más viajeros eligen desplazarse para vivir experiencias únicas y construir su viaje alrededor de aquello que más les apasiona.

El comportamiento de los usuarios refleja además una clara evolución en la forma de planificar estas experiencias. Tras el anuncio oficial de la gira el pasado 22 de enero, la plataforma registró un primer pico de interés; sin embargo, el volumen más alto de reservas se concentró durante el mes previo a los conciertos.

Dentro de las opciones de reserva, los paquetes registraron el mayor crecimiento, impulsado por viajeros que buscan resolver su experiencia de manera integral, combinando transporte, hospedaje y otros servicios en una sola compra. Esta tendencia fue especialmente visible entre quienes viajaron desde Monterrey, ciudades de la frontera norte e incluso Estados Unidos, con estancias promedio de dos noches para disfrutar del espectáculo.

«México se ha consolidado como un escenario clave para los grandes eventos internacionales, atrayendo a viajeros que buscan vivencias únicas a través de la música, el deporte y la cultura. Desde Despegar queremos acompañar esta evolución, facilitando una planeación simple, personalizada e integral para que cada viajero solo tenga que enfocarse en disfrutar la experiencia», señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Para Despegar, esta dinámica forma parte de un fenómeno sostenido en la región. En el mes de mayo, las presentaciones de BTS generaron un incremento del 110 % en las búsquedas hacia la capital mexicana respecto al año previo. De igual forma, durante el Campeonato del Mundo, la plataforma detectó un alza progresiva en el interés hacia las ciudades sede a medida que avanzaba la competencia, evidenciando el poder de los eventos de entretenimiento como motores de viaje; y al mismo tiempo, una evolución en la manera de viajar.

Hoy en día, los espectáculos masivos van más allá del entretenimiento: motivan escapadas, impulsan el descubrimiento de nuevos destinos y llevan a los viajeros a diseñar itinerarios más completos apoyados en la tecnología. En este contexto, la Ciudad de México reafirma su posición como uno de los epicentros culturales y de entretenimiento más influyentes de América Latina.