Alianza entre Tijuana Innovadora e Intermoda impulsa el talento emergente de la moda mexicana

La alianza conectará a nuevos talentos con la plataforma de negocios de moda más importante de América Latina para fortalecer la industria creativa mexicana. Como parte de esta colaboración, Intermoda integrará el jurado calificador del Concurso de Diseñadores InnovaModa 2026. Los ganadores de ese evento asegurarán su lugar en la pasarela de Intermoda 86, a celebrarse en enero de 2027

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de proyección para el talento emergente de la moda mexicana, Tijuana Innovadora, a través de su plataforma InnovaModa, formalizó una alianza estratégica con Intermoda, la feria de negocios de moda más importante de América Latina.

Este acuerdo representa un nuevo paso para fortalecer el ecosistema de la industria de la moda en México, al generar un espacio que impulsa la visibilidad, el desarrollo profesional y la vinculación comercial de las nuevas generaciones de diseñadores con mercados nacionales e internacionales.

«El futuro de la moda se construye en equipo, celebrando la firma de este convenio para apoyar el talento emergente y generar más y mejores oportunidades para las nuevas generaciones de diseñadores mexicanos», señaló Jaime Barba Hernández, director general de Intermoda.

De acuerdo con Data México, durante el primer trimestre de 2026 más de 14 mil personas se desempeñan como diseñadores de moda y vestuario en el país. Este talento cobra especial relevancia en un contexto en el que México fortalece su posición como uno de los principales actores de la industria de la moda y la confección en América Latina, lo que hace indispensable impulsar plataformas que conecten a los diseñadores emergentes con oportunidades de desarrollo, vinculación comercial y proyección internacional.

Como parte de esta alianza, Intermoda integrará el jurado del Concurso de Diseñadores InnovaModa 2026. Los ganadores obtendrán un espacio en la pasarela de Intermoda 86, que se celebrará en enero de 2027, además de exhibir su trabajo en la Zona Trending, uno de los escaparates dedicados a las propuestas emergentes dentro del evento.

En trece ediciones, InnovaModa ha consolidado un ecosistema para el desarrollo del talento creativo en México. El proyecto ha impulsado a 524 diseñadores emergentes y ha abierto oportunidades para cientos de modelos, estilistas, maquillistas, fotógrafos y otros profesionales de la industria. Con más de ocho mil asistentes acumulados, la iniciativa de Tijuana Innovadora, creada por José Galicot Behar, se ha convertido en una de las plataformas más importantes del noroeste del país para formar, exhibir y proyectar el talento creativo hacia nuevos mercados nacionales e internacionales.

«InnovaModa surgió en el año 2012 con un objetivo claro en mente: ser una plataforma para las nuevas promesas de la moda en la región noroeste Hoy, 14 años más tarde, ese objetivo permanece más fuerte que nunca, con resultados que avalan el compromiso y profesionalismo que nos caracterizan», comentó Alejandra Santos, vicepresidenta de Tijuana Innovadora.

Este año, el Concurso de Diseñadores de InnovaModa reunirá a 30 diseñadores emergentes que presentarán colecciones inéditas. El evento también contará con la participación de ganadores de ediciones anteriores y un lobby de expositores que fortalecerá las oportunidades de vinculación entre creativos e industria.

La edición 2026 se celebrará el sábado 26 de septiembre en el Tijuana Trade Center y marcará el inicio de una nueva etapa para InnovaModa, respaldada por su alianza con Intermoda, con el objetivo de ampliar la proyección del talento mexicano y contribuir al fortalecimiento de la industria creativa para las próximas generaciones de diseñadores.

Para mayor información, visitar las redes sociales de InnovaModa: https://www.instagram.com/innovamodamx/

Acerca de Tijuana Innovadora

Tijuana Innovadora es un movimiento que impulsa el desarrollo de la región a través de proyectos enfocados en educación, cultura, innovación, desarrollo económico y cohesión social. A través de sus iniciativas —como Casa de las Ideas, Tijuana Verde, Paseo de la Fama, Líderes, Innovamoda y la Sinfónica Juvenil de Tijuana— promueve el talento, la participación ciudadana y la construcción de una ciudad más conectada, competitiva y con visión global.

Para conocer más sobre Tijuana Innovadora, visitar https://www.tijuanainnovadora.org.