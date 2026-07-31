Sport City apuesta por la longevidad y se alía con Lonvida para transformar el bienestar

La población está aumentando su esperanza de vida a un ritmo acelerado, un cambio demográfico que hace cada vez más urgente replantear la promoción del bienestar y la calidad de vida en el largo plazo. Sport City y Lonvida anuncian la primera alianza en México entre una red de clubes deportivos y un centro de longevidad para impulsar programas de longevidad y salud preventiva personalizada

En todo el mundo hay un incremento sostenido de la esperanza de vida. Para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá 65 años o más, lo que hace indispensable apostar por la prevención desde edades tempranas con el fin de mejorar la calidad de vida en todas las etapas. El bienestar ya no depende solo de la actividad física, sino también de herramientas como la medicina de precisión, la genómica y la prevención.

Bajo esta visión, Sport City, cadena de clubes deportivos comprometida con impulsar un ecosistema de soluciones wellness a través de la actividad física, y Lonvida, clínica especializada en medicina preventiva y longevidad que ofrece soluciones personalizadas, anunciaron una alianza estratégica para ofrecer a sus usuarios un enfoque integral que combina ejercicio, prevención y salud personalizada.

«En Sport City creemos que el futuro del fitness ya no debe solo buscar la mejora del rendimiento físico de nuestros socios y usuarios, sino que vivan más años pero, sobre todo, que los vivan mejor», explicó Luis Miguel Rodríguez Penagos, CEO de Sport City.

«Hoy, el bienestar exige un enfoque más inteligente, donde el ejercicio se complementa con información biométrica y genómica, bajo un enfoque de prevención. Por ello, nos entusiasma anunciar esta alianza con Lonvida, un paso estratégico para ofrecer a nuestros socios herramientas que les permitan conocer su estado de salud, anticiparse a posibles riesgos y tomar decisiones informadas para construir una vida más larga, saludable y plena», señaló el ejecutivo.

Visión conjunta para largo plazo

La colaboración contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas enfocadas en evaluación de indicadores de salud y experiencias exclusivas y especializadas que permitan a las personas comprender mejor su estado físico y adoptar hábitos sostenibles a largo plazo, por lo que, a partir de septiembre, ser socio de Sport City incluirá acceso a Salud.ia, la plataforma de longevidad personalizada de Lonvida, así como a protocolos de longevidad que Sport City ofrecerá de la mano de sus coaches.

«En Lonvida estamos convencidos de que la longevidad no es un concepto médico aislado, sino un estilo de vida que se construye todos los días. Esta alianza con Sport City nos permite unir la ciencia de la longevidad con el entrenamiento, integrando el movimiento como uno de los pilares fundamentales para una vida larga y saludable, junto con la medicina preventiva, la evaluación de precisión, los biomarcadores y la inteligencia artificial, para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre su salud y bienestar», recalcó Alfredo Carvajal, director general de Lonvida.

De acuerdo con Yosafat Audiffred, director médico de Lonvida, hasta el 70 % de las enfermedades crónicas más comunes pueden prevenirse o retrasarse mediante cambios en el estilo de vida, detección temprana y monitoreo constante de indicadores de salud. Asimismo, diversos estudios señalan que la expectativa de vida ha aumentado en las últimas décadas, pero no necesariamente los años vividos con buena salud, lo que ha impulsado un mayor interés por estrategias enfocadas en extender la calidad de vida.

«En los últimos meses, Lonvida ha realizado más de 135 evaluaciones integrales de salud, identificando que entre el 65 % al 70 % de las personas evaluadas presentan factores de riesgo modificables asociados con enfermedades crónicas, aún cuando se perciben como saludables», detalló.

A través de esta alianza, ambas organizaciones buscan impulsar una conversación más amplia sobre la importancia de la prevención, el movimiento y el conocimiento del propio cuerpo como elementos clave para construir una vida más larga y saludable.

Sport City

Sport City es una empresa mexicana comprometida con impulsar un ecosistema de soluciones wellness a través de la actividad física. Tiene 24 clubes distribuidos en las principales ciudades del país. Sport City busca crear un impacto positivo en los individuos a la par de contribuir en el bienestar de las comunidades en donde se encuentra. Además, se capacita a los entrenadores del mañana a través de la Sport City University, la cual ofrece un programa para impulsar la salud con entrenadoras y nutriólogos expertos. Sport City también desarrolló la app Shift, la cual acompaña a cualquier lugar con clases virtuales de entrenadores profesionales y certificados. Sport City cuenta con instalaciones de primer nivel, instructores altamente capacitados, tecnología y una amplia oferta para el entrenamiento, la nutrición y la salud de las personas. Sport City pertenece a Grupo Martí, una organización que ofrece proyectos como Emoción Deportiva, City Café, Shift y SCU Sport City University.

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Lonvida

Lonvida es un centro de bienestar y longevidad especializado en medicina preventiva y regenerativa que está redefiniendo el futuro de la salud a través de un modelo que integra ciencia, tecnología y atención médica personalizada. Su enfoque combina check-ups médicos de precisión, análisis de laboratorio, biomarcadores, genética, inteligencia artificial y un equipo multidisciplinario de especialistas para identificar riesgos, prevenir enfermedades y diseñar estrategias de salud adaptadas a las necesidades de cada persona. Además de sus programas de prevención, Lonvida ofrece medicina regenerativa, terapias celulares, optimización hormonal, nutrición personalizada, medicina estética regenerativa y protocolos especializados para mejorar la salud, el rendimiento y la calidad de vida. Como parte de su ecosistema, incorpora Salud.ia, una plataforma de inteligencia artificial que transforma datos clínicos y biológicos en recomendaciones personalizadas y planes de acción basados en evidencia. Con sede en Polanco, Ciudad de México, Lonvida impulsa un nuevo estándar en salud, donde la prevención, la innovación y la medicina trabajan en conjunto para ayudar a las personas a vivir más años con mejor salud, energía y calidad de vida.

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Web: www.lonvida.com