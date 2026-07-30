Despegar revela cómo aprovechar la IA para planear las próximas vacaciones

Con más de 1 millón de conversaciones mensuales, SOFIA está transformando la forma en que las personas buscan, comparan y arman su viaje

Planificar las vacaciones perfectas ya no es únicamente elegir un destino, sino encontrar experiencias a la medida. A través de su asistente de inteligencia artificial SOFIA, Despegar, la travel tech líder en América Latina, transforma la planificación de viajes, demostrando que una conversación fluida y detallada puede marcar la diferencia entre encontrar una opción más o descubrir experiencias verdaderamente alienadas con cada viajero.

«Con SOFIA, logramos consolidar una experiencia cercana e intuitiva, que hoy procesa 1 millón de conversaciones mensuales en la región y nos permite integrar en un solo proceso información de vuelos, hoteles, actividades y transporte para simplificar decisiones que antes requerían múltiples búsquedas. En cambio, hoy, el valor real de nuestra herramienta está en escuchar, filtrar la información y personalizar el servicio al máximo, mejorando la experiencia del usuario antes, durante y después del viaje», afirmó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Actualmente, cerca del 30 % de los viajeros utilizan SOFIA para realizar búsquedas antes de concretar su compra. Gracias a su capacidad para analizar entre millones de opciones en tiempo real, sumado a su habilidad para entender necesidades más específicas, la herramienta facilita comparar alternativas y descubrir destinos o experiencias que podrían pasar desapercibidas mediante búsquedas tradicionales.

Además, su potencial no se limita al proceso de búsqueda y planificación. Hoy, casi el 50 % de las conversaciones se generan en la etapa de postventa, agilizando la atención, reduciendo los tiempos de resolución y acompañando al viajero de inicio a fin.

Por eso, Despegar comparte algunas recomendaciones para optimizar la conversación con SOFIA.

En lugar de utilizar términos aislados como «hotel en Cancún» o «vuelo a Madrid», se recomienda describir el viaje ideal con el mayor nivel de detalle posible, interactuando con SOFIA como si se tratara de una persona experta en viajes.

Compartir preferencias y necesidades específicas sobre el tipo de viaje que se busca; así como requerimientos relacionados con accesibilidad, actividades de interés o ubicación cercana a determinados atractivos.

Especificar las fechas de viaje y el nivel de flexibilidad. Si las fechas están definidas o existe la posibilidad de adelantar o posponer el viaje, conviene indicarlo, ya que esta información puede facilitar el acceso a mejores tarifas o destinos alternativos.

Señalar el monto estimado para el viaje o el interés en promociones y opciones de financiamiento, como meses sin intereses, permite obtener recomendaciones más acordes con las necesidades del viajero.

SOFIA está diseñada para sostener una conversación continua, por lo que es posible realizar preguntas de seguimiento, modificar preferencias o explorar nuevas alternativas sin necesidad de iniciar la búsqueda desde cero.

A medida que la IA transforma la forma de planificar viajes, herramientas como SOFIA democratizan el acceso a itinerarios ultra personalizados, ayudando a los viajeros a tomar mejores decisiones. Con esta innovación, Despegar continúa simplificando cada etapa de la experiencia, ayudando a que cada persona encuentre el viaje que mejor se adapta a sus intereses y preferencias.