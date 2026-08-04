CINDIE presenta un agosto protagonizado por personajes inolvidables que rompieron las reglas del cine y la historia

La plataforma reúne este mes historias inspiradas en personajes reales, clásicos de culto, grandes figuras del automovilismo y relatos que han dejado huella en el cine independiente e internacional

Hay personajes que desafían imperios. Otros cambian la historia desde las sombras, escapan de lo imposible, viven para siempre o conquistan al mundo con su talento. En agosto, CINDIE invita a descubrirlos a través de una selección de estrenos que reúne algunas de las historias más memorables del cine y la televisión internacional.

El mes inicia el 4 de agosto con La Espía (The Spy / Spionen), un thriller basado en hechos reales que retrata la vida de Sonja Wigert, una reconocida actriz noruega que se convirtió en espía durante la Segunda Guerra Mundial. Inspirada en documentos desclasificados décadas después del conflicto, la película combina espionaje, drama y una fascinante historia de dobles identidades.

La adrenalina continúa el 6 de agosto con Taxi 2, la explosiva secuela escrita por Luc Besson que elevó las persecuciones automovilísticas a un nuevo nivel gracias a espectaculares acrobacias realizadas con vehículos especialmente modificados para el rodaje.

El 11 de agosto llega uno de los grandes clásicos de culto del cine fantástico: Highlander, protagonizada por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. Su mezcla de acción, fantasía e inmortalidad continúa conquistando nuevas generaciones, acompañada por la inolvidable banda sonora compuesta e interpretada por Queen.

Ese mismo espíritu de personajes fuera de lo común continúa el 13 de agosto con Una Pareja Dispareja (I Love You Phillip Morris), basada en la increíble historia real de Steven Jay Russell, interpretado por Jim Carrey en una de las actuaciones más reconocidas de su carrera. Ese mismo día también se estrena El Hotel de la Playa (The Beach Hotel), una serie escandinava de ocho episodios que combina romance, humor y conflictos familiares en un espectacular hotel frente al mar, filmada en algunos de los paisajes costeros más bellos de Suecia.

Los amantes de la velocidad tendrán una cita especial con The Max Verstappen Collection, una trilogía documental que recorre la trayectoria de una de las máximas figuras del automovilismo mundial. La colección incluye Max Verstappen: Picture Perfect (17 de agosto), Max Verstappen: Near Perfect (19 de agosto) y Max Verstappen: Simply Lovely (21 de agosto), cuyo título hace referencia a una de las frases más icónicas del piloto durante sus comunicaciones por radio.

El 18 de agosto llega La Reina de Fuego (Firebrand), protagonizada por Alicia Vikander y Jude Law, una poderosa reinterpretación de la historia de Katherine Parr, la última esposa de Enrique VIII, que explora la supervivencia, el poder y la resistencia femenina en la corte inglesa.

CINDIE también celebra uno de los grandes pilares de la historia del séptimo arte con el estreno de El Chico (The Kid) el 20 de agosto, la obra maestra de Charlie Chaplin que convirtió a Jackie Coogan en una de las primeras estrellas infantiles de Hollywood y permanece como una de las películas más influyentes de todos los tiempos.

La recta final del mes continúa el 25 de agosto con ¿Dónde estás, Hermano? (O Brother, Where Art Thou?), la aclamada reinterpretación de La Odisea realizada por Joel y Ethan Coen, protagonizada por George Clooney y reconocida por su revolucionario uso de corrección digital de color.

Finalmente, el 27 de agosto llega Lars y la Chica Real (Lars and the Real Girl), una entrañable historia protagonizada por Ryan Gosling que aborda con sensibilidad temas como la empatía, la salud emocional y la importancia de la comunidad, actuación que le valió una nominación al Globo de Oro.

Con historias basadas en hechos reales, clásicos imprescindibles, producciones premiadas y documentales que retratan a algunas de las figuras más fascinantes del deporte y la cultura, CINDIE continúa consolidando un catálogo que celebra el mejor cine independiente e internacional para todos los públicos.

Estrenos de agosto en CINDIE