SaludTotal se certifica en la NOM-024 e integra inteligencia artificial en todo el consultorio

El sistema regiomontano de expediente clínico recibió el certificado DGIS-CER-P-013-2026-07 de la Secretaría de Salud, y llega al listado oficial con una apuesta particular: inteligencia artificial que libera al médico del teclado —transcripción automática de la consulta, agentes que agendan por WhatsApp y receta electrónica

SaludTotal (saludtotal.mx) se sumó al grupo de sistemas de expediente clínico electrónico certificados bajo la NOM-024-SSA3-2012: su certificado DGIS-CER-P-013-2026-07, con vigencia a julio de 2028, puede verificarse en el listado público de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud.

Pero la certificación es el piso, no la propuesta. Lo que distingue al sistema es dónde puso la inteligencia artificial: en el trabajo administrativo que le roba tiempo al médico, no en la decisión clínica. Su función más celebrada es la transcripción de consultas: el médico platica con su paciente con naturalidad y el sistema, escuchando la consulta, llena solo los campos del expediente —la temperatura queda en el campo de temperatura, el motivo de consulta en el suyo, la exploración en el suyo. Sin dictar campo por campo, sin copiar y pegar notas.

«Nuestra IA no sugiere diagnósticos ni tratamientos —eso es criterio del médico y ahí no nos metemos. Es una asistente: captura, agenda, recuerda, transcribe. Un médico que no está tecleando es un médico que está viendo a su paciente a los ojos, y creemos que eso le ayuda a la salud de México», señaló Ricardo Lozano, director general.

El resto del consultorio también trae asistente: agentes de IA por WhatsApp que agendan citas 24/7 y envían recordatorios a los pacientes para reducir las inasistencias, y receta electrónica con surtido en más de 8,000 farmacias del país mediante la integración con Medikit.

SaludTotal opera desde Monterrey con presencia en la Ciudad de México y clientes en toda la república. La plataforma integra además agenda, facturación electrónica, laboratorio, farmacia y hospitalización, y atiende desde consultorios independientes hasta clínicas y grupos hospitalarios. Los médicos que deseen verificar la certificación o conocer el sistema pueden hacerlo en saludtotal.mx/es/certificacion-nom-024/