Petco impulsa el segmento premium con marcas especializadas para el bienestar de las mascotas

La compañía presentó oficialmente la línea IV San Bernard a su portafolio, ampliando su oferta de productos de alta gama para responder a la creciente demanda de soluciones especializadas para el cuidado de las mascotas en México

El cuidado de las mascotas en México vive una nueva etapa. De acuerdo con análisis de plataformas de e-commerce, el mercado de mascotas ya supera los 5,400 millones de dólares. Con proyecciones que apuntan a los 8,200 millones para 2033, convirtiendo al país en el cuarto mercado global con mayor tenencia de mascotas.

Cada vez más consumidores y especialistas del cuidado de mascotas, priorizan productos con respaldo científico, ingredientes de alta calidad y fórmulas diseñadas para atender necesidades específicas de perros y gatos, impulsando el crecimiento del segmento premium dentro de esta industria.

En este contexto, Petco México anunció la incorporación oficial de la línea IV San Bernard a su portafolio, ampliando su oferta de productos de alta gama y reafirmando su compromiso de acercar al mercado mexicano soluciones internacionales enfocadas en la salud, higiene y calidad de vida de las mascotas.

Asimismo, Petco entiende que el bienestar de las mascotas comienza con su salud y cuidado diario. Por ello, la compañía mantiene una búsqueda constante para incorporar marcas que representen innovación, calidad y confianza para sus clientes y qué mejor muestra que la llegada de IV San Bernard para fortalecer el compromiso de ofrecer las mejores soluciones para que cada perro y gato tenga una vida más saludable, feliz y plena.

La incorporación de esta marca responde a una transformación en los hábitos de consumo de los dueños de mascotas, quienes hoy buscan soluciones adaptadas al tipo de piel, pelaje, edad y estilo de vida de sus animales de compañía, dejando atrás los productos de cuidado general para optar por alternativas más personalizadas.

IV San Bernard, marca italiana reconocida mundialmente por su experiencia en cosmética para mascotas, cuenta con más de tres décadas de investigación enfocada en desarrollar fórmulas diferenciadas para cada tipo de pelaje, en el desarrollo de fórmulas específicas para distintos tipos de pelaje. Sus productos incorporan ingredientes seleccionados para favorecer la hidratación, nutrición y protección del manto, además de contar con la certificación Safe Pet Cosmetics, que avala su calidad y seguridad.

Con este lanzamiento, Petco continúa ampliando un portafolio enfocado en la innovación y el acceso a marcas reconocidas internacionalmente, consolidando su posición como el retailer especializado en mascotas que acompaña la evolución del mercado y promueve una cultura de cuidado responsable.

La integración de IV San Bernard forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía para ofrecer una propuesta cada vez más completa, alineada con las nuevas tendencias de consumo y con clientes que consideran el bienestar de sus mascotas como una prioridad al momento de elegir productos para su cuidado.