Danfoss adelanta cinco años su objetivo climático y reduce sus emisiones en un 51 % 

El Plan de Transición Climática 2026 presenta los resultados globales de la compañía y destaca la eficiencia energética, la recuperación de energía y las fuentes renovables como vía hacia una descarbonización competitiva

Danfoss ha alcanzado, cinco años antes de lo previsto, su objetivo anterior de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, validado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Este resultado es uno de los principales logros del Plan de Transición Climática 2026, un documento que detalla el progreso de la estrategia global de descarbonización de la compañía y los resultados obtenidos en 2025.

El objetivo establecía una reducción del 46,2 % en las emisiones de alcance 1 y 2 para 2030, tomando 2019 como año base. A finales de 2025, Danfoss ya había reducido estas emisiones en un 51 %. En comparación con 2024, la reducción fue del 33 %.

Tras superar el compromiso anterior, la empresa actualizó sus objetivos climáticos. Danfoss se propone reducir sus emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 en al menos un 90 % para 2035, en comparación con 2024, y aspira a lograr una reducción del 90 % para 2030, tomando como referencia los niveles de 2019. La empresa también se ha fijado el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en toda su cadena de valor para 2050.

«Me enorgullece compartir que hemos alcanzado, cinco años antes de lo previsto, nuestro objetivo validado por SBTi de reducir nuestras propias emisiones en un 46,2 % para 2030. Desde entonces, hemos actualizado nuestros objetivos científicos a corto plazo y nos hemos fijado un nuevo objetivo a largo plazo para lograr cero emisiones netas en toda la cadena de valor para 2050», afirma Thomas M. Auerbach, director global de Sostenibilidad y responsable de las funciones financieras de Danfoss.

Reducir, Reutilizar y Gestionar Recursos

El plan climático de Danfoss se estructura en torno a tres principios: Reducir, Reutilizar y Gestionar Recursos. El enfoque consiste, en primer lugar, en reducir el consumo y los residuos mediante tecnologías más eficientes y una mayor productividad de la maquinaria. A continuación, busca reutilizar la energía disponible, con recursos como la recuperación de calor y la integración entre diferentes sectores. Finalmente, propone sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables.

Según el documento, seguir esta secuencia representa una vía viable, replicable y rentable para la descarbonización industrial, incluso en sectores considerados difíciles de reducir las emisiones.

Entre las tecnologías mencionadas se encuentran las soluciones de electrificación, la recuperación de calor, las bombas de calor y los convertidores de frecuencia, que ajustan la velocidad de los motores eléctricos a la demanda efectiva de cada aplicación. Esto evita que los motores funcionen continuamente a su máxima capacidad cuando el proceso no requiere ese nivel de potencia.

Los convertidores de frecuencia comercializados globalmente por Danfoss en 2025 podrían evitar aproximadamente 19 millones de toneladas de CO₂ durante su vida útil. Esto se debe a que estos dispositivos ajustan la velocidad de los motores eléctricos a las necesidades reales de cada operación, reduciendo el consumo innecesario de energía y, por consiguiente, las emisiones asociadas a su generación.

La compañía invirtió 503 millones de euros en soluciones competitivas, innovadoras y sostenibles en 2025, una cantidad equivalente al 5,3 % de sus ventas globales. Durante el mismo periodo, aumentó la proporción de electricidad renovable en sus operaciones hasta el 67 % y redujo su consumo energético en un 2 %, registrando además un crecimiento orgánico de las ventas del 3 %.

Además del objetivo de alcanzar cero emisiones netas en toda la cadena de valor para 2050, Danfoss se compromete a utilizar electricidad 100 % renovable en sus operaciones para 2030.