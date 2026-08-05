Incode recibe reconocimiento de Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de Verificación de Identidad 2026

Un reconocimiento que destaca el compromiso continuo de Incode con la innovación en verificación de identidad y prevención de fraude

Incode, compañía especializada en soluciones de verificación y autenticación de identidad para empresas globales, anunció su reconocimiento como Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de Verificación de Identidad 2026, el cual evaluó a 12 proveedores del mercado. Incode ha sido nombrada Líder en las ediciones del Magic Quadrant de Verificación de Identidad de 2024 y 2025 bajo la misma categoría.

A medida que los malos actores recurren cada vez más a la inteligencia artificial generativa, los deepfakes y las identidades sintéticas, las organizaciones enfrentan retos en constante evolución para consolidar la confianza digital. Hoy, agentes autónomos ejecutan flujos completos de ataque de identidad de principio a fin y sin intervención humana: generan documentos sintéticos, producen deepfakes diseñados para detectores específicos, adaptándose continuamente con cada rechazo. Este reconocimiento refleja la inversión sostenida de Incode para anticiparse a estos cambios.

«Cualquiera puede tener un buen año. Sin embargo, tres años consecutivos como Líder reflejan coherencia, y esto es lo que las empresas compran», dijo Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode. «Mientras los deepfakes y las identidades sintéticas se multiplican, nosotros llevamos a nuestros clientes un paso adelante, pues entrenamos nuestras defensas del mismo modo en el que operan los atacantes agénticos».

Qué distingue a Incode

Esta inclusión refleja el compromiso permanente con la innovación. Estas son las razones por las que Incode sigue marcando la diferencia:

Verificación vinculada a fuentes oficiales. Incode verifica a las personas contra los registros gubernamentales: 0.01 % de aceptaciones falsas, un proceso 6 veces más rápido y un aumento de 20 % en la conversión.

Seguridad sin fricción. Una verificación más precisa requiere menos revisión manual, de modo que menos usuarios legítimos quedan detenidos por controles adicionales.

Diseñada para la era del fraude agéntico. Incode ejecuta de forma continua un atacante agéntico contra sus propias defensas, con el respaldo de más de 35 modelos propios desarrollados internamente, con cero evasiones exitosas en pruebas de penetración independientes.

Confianza continua en cada interacción. La red de confianza detecta el fraude reincidente y reconoce el historial de confianza entre organizaciones, sin concentrar datos en bruto, y con un alcance de 7,100 millones de verificaciones de identidad.

Configurable para cada proceso único de identidad. Una sola plataforma orquesta múltiples rutas de verificación y lógica condicional para cada caso de uso, desde la apertura de cuentas bancarias hasta los beneficios gubernamentales.

Durante el último año, Incode continuó expandiendo su plataforma para ayudar a las empresas a prevenir y reducir el fraude, agilizar la incorporación de clientes y mejorar la conversión en servicios financieros, telecomunicaciones, gobierno y otras industrias.

Es posible descargar una copia de cortesía del Gartner® Magic Quadrant™ de Verificación de Identidad 2026 en https://www.incode.com/es/gartner-magic-quadrant.

Avisos legales de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Identity Verification, Por Nayara Sangiorgio, Akif Khan, Zachary Smith, 28 de julio de 2026. GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países, y se utiliza aquí con autorización. Todos los derechos reservados. Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con autorización. Todos los derechos reservados. Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto del documento completo. El documento de Gartner está disponible a solicitud en https://www.incode.com/es/gartner-magic-quadrant. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio incluido en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, respecto de esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado.

Acerca de Incode

Incode es un líder global en identidad y confianza impulsadas por inteligencia artificial, con la misión de hacer posible un mundo de confianza. La plataforma verifica identidad y edad, detiene el fraude y convierte la verificación en un habilitador del negocio. Incode desarrolla sus propios modelos de frontera, capaces de adaptarse a cualquier fraude nuevo sin frenar a los usuarios legítimos, entrenados con uno de los conjuntos de datos de identidad más grandes de la industria: más de 7,000 millones de verificaciones de confianza y más de 400 millones de perfiles en todo el mundo, sobre una arquitectura de privacidad por diseño. Entre los clientes de Incode se encuentran ocho de los 10 bancos más importantes de Estados Unidos, ocho de las nueve mayores empresas de telecomunicaciones de ese país, tres de los tres principales neobancos globales y cuatro de los cinco marketplaces más grandes del mundo. Fundada en 2015 en San Francisco, Incode cuenta con un equipo de más de 600 personas de más de 25 nacionalidades.