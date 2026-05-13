Minsait y Lendia impulsan un nuevo modelo para agilizar el crédito en México

Las dos compañías firman una alianza para transformar el proceso de solicitud y otorgamiento de crédito mediante tecnología, datos e inteligencia artificial, en un contexto de mayor presión por ampliar el financiamiento en el país; con ello los procesos de solicitud pueden completarse en menos de cinco minutos, mientras que la dispersión del crédito, incluyendo validaciones, análisis, decisión y formalización, puede lograrse en menos de tres días

Minsait, una empresa de Indra Group, y Lendia anunciaron una alianza para impulsar un modelo más ágil y eficiente en el otorgamiento de financiamiento en México en un contexto donde el sistema financiero enfrenta el reto de ampliar el acceso al crédito a todo tipo de organizaciones, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y personas físicas.

La iniciativa se sustenta en una plataforma tecnológica que ya se encuentra en operación. Actualmente, más de 20 instituciones —incluyendo entidades financieras reguladas, no reguladas y empresas tecnológicas— utilizan la infraestructura de Lendia para gestionar sus procesos de crédito, lo que confirma la viabilidad y escalabilidad del modelo en distintos entornos operativos.

Este ecosistema incluye financieras, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), arrendadoras y otros originadores de crédito, reflejando la capacidad de la solución para adaptarse a diversos perfiles regulatorios y de negocio.

«El principal problema del sector se encuentra en la forma en que se procesan y evalúan los créditos. Los procesos de onboarding y análisis siguen siendo largos, fragmentados y poco adaptados a la realidad de los clientes, lo que limita su acceso efectivo al financiamiento», señaló Jesús Flores, director de Servicios Financieros de Minsait en México.

Frente a este escenario, la alianza habilita una plataforma digital bajo el modelo Lending as a Service, que integra en un solo flujo el onboarding, la evaluación de riesgo y la originación de crédito, simplificando procesos y mejorando la toma de decisiones.

«El reto estructural del crédito en México no es únicamente de fondeo; es de infraestructura tecnológica. Seguimos enfrentando un sistema que, en muchos casos, no fue diseñado para entender ni atender con eficiencia a las PyMEs ni a las personas físicas. En adelante, la capacidad de competir no vendrá solo del capital disponible, sino de la capacidad de distribuir, procesar y operar crédito con mayor inteligencia y escala. Esta alianza busca precisamente acelerar esa transformación», señaló Nagib Zarur, CEO de Lendia.

«Minsait actúa como habilitador e integrador de este modelo, aportando su conocimiento del sector bancario y su capacidad para implementar la solución dentro de instituciones financieras, adaptándola a su operación real», agregó Flores.

Por su parte, Lendia aporta la infraestructura tecnológica que permite gestionar de forma digital y automatizada el proceso de crédito, integrando fuentes de información y modelos de análisis en un solo entorno.

En términos operativos, la solución permite completar procesos de solicitud en menos de cinco minutos, mientras que la dispersión del crédito —incluyendo validaciones, análisis, decisión y formalización— puede lograrse en menos de tres días. Esto representa una reducción significativa frente a los esquemas tradicionales del sector, donde estos procesos pueden extenderse hasta 90 días.

Esta eficiencia impacta directamente en la capacidad de colocación de crédito, así como en la experiencia del usuario. Las instituciones logran operar con mayor control y estandarización, mientras que los clientes acceden a financiamiento de forma más ágil y con menor fricción.

El reto del crédito PyME en México

El contexto del mercado financiero refuerza la relevancia de esta iniciativa. En México, las PyMEs representan más del 99 % de las empresas, generan cerca del 72 % del empleo y, según datos del INEGI, contribuyen con aproximadamente el 52 % del PIB, aunque continúan enfrentando barreras estructurales para acceder a financiamiento.

Además, el crédito al sector privado representa alrededor del 38 % del PIB, lo que refleja un amplio margen de crecimiento para el sistema financiero.

«El sistema financiero necesita procesar crédito a la velocidad a la que operan las PyMEs», añadió Flores.

El sector avanza hacia modelos más ágiles y escalables

Esta iniciativa se inserta en una tendencia más amplia del sector financiero hacia modelos más ágiles, digitales y escalables, donde la capacidad de procesar crédito de forma eficiente se convierte en un factor clave de competitividad.

El modelo combina una plataforma tecnológica bajo el esquema Lending as a Service, capacidad de implementación real dentro de instituciones financieras y un conocimiento profundo del proceso bancario.

Más que una integración tecnológica, este enfoque responde a una evolución del sector, donde la innovación se integra a la operación existente para potenciar la capacidad de originar, operar y escalar crédito de manera eficiente.

Acerca de Lendia

Lendia es una fintech mexicana especializada en Lending as a Service y Embedded Lending, que ofrece infraestructura tecnológica para que instituciones financieras y empresas puedan originar, evaluar y operar crédito de manera digital, eficiente y escalable. Su modelo permite reducir significativamente los tiempos de colocación, mejorar la experiencia del usuario y ampliar el acceso al financiamiento, particularmente para los segmentos a PyMEs e individuos.

Acerca de Minsait

Minsait (www.minsait.com) es la compañía del Grupo Indra líder en nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas. Presenta un alto grado de especialización, amplia experiencia en el negocio tecnológico avanzado, conocimiento sectorial y un talento multidisciplinar formado por miles de profesionales en todo el mundo. Minsait está a la vanguardia de la nueva digitalización con capacidades punteras en inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad y otras tecnologías transformadoras. Con ello, impulsa los negocios y genera grandes impactos en la sociedad, gracias a una oferta digital de servicios de alto valor añadido, soluciones conectadas a medida para todos los ámbitos de actividad y acuerdos con los socios más relevantes del mercado.