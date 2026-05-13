Strawberry & White Chocolate Smoothie, la nueva colaboración entre Gong cha y Ghirardelli

Gong cha y Ghirardelli presentan Strawberry & White Chocolate Smoothie, una bebida que combina la cremosidad del chocolate blanco con notas frescas de fresa, creada para quienes buscan un antojo prémium o desean convertir una pausa cotidiana en un momento para disfrutar.
La colaboración reúne a dos marcas con identidad y trayectoria internacional. Por un lado, Ghirardelli, firma originaria de San Francisco con más de 170 años de historia, se ha consolidado como una de las marcas de chocolate prémium más reconocidas a nivel global gracias a la calidad de sus ingredientes y a su tradición dentro de la industria chocolatera. Para esta creación, la marca aporta la intensidad y textura distintiva de su icónico chocolate blanco, elemento central de la bebida.
Por otro lado, Gong cha, nacida en Taiwán en 2006, se ha convertido en la casa de bubble tea más grande del mundo, con una propuesta enfocada en la innovación de bebidas asiáticas. La marca ha destacado por incorporar tendencias de consumo global, sabores diferenciados y formatos visualmente atractivos que han ganado popularidad entre los mexicanos.
El resultado es un smoothie que apuesta por una experiencia sensorial a través de una mezcla cremosa, dulce y refrescante, pensada para acompañar desde una tarde de compras hasta una reunión casual o simplemente una pausa después de un día largo. La combinación entre el chocolate blanco y la fresa busca ofrecer un balance entre suavidad, frescura y textura, en línea con las tendencias actuales de bebidas visualmente atractivas para compartir en redes sociales.
Esta alianza también refleja cómo las marcas internacionales están apostando por lanzamientos exclusivos para generar propuestas diferenciadas con sabores únicos y formatos que responden a nuevas dinámicas de consumo.
Strawberry & White Chocolate Smoothie ya se encuentra disponible exclusivamente en Liverpool como parte de esta edición especial Ghirardelli x Gong cha.