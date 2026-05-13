Honda Accord Hybrid 2026: elegancia y tecnología que evoluciona

Honda Accord se ofrece ahora, exclusivamente, con motorización híbrida. Los asientos delanteros incorporan ventilación y calefacción

Honda de México presenta el modelo 2026 del legendario, exitoso y reconocido Honda Accord. En esta —su onceava generación— se distingue por sus líneas largas y limpias, un frente imponente con parrilla vertical e iluminación con faros LED oscurecidos.

A lo largo de la línea del techo, utiliza tecnología de soldadura láser, que elimina la necesidad de una moldura, logrando una línea suave y limpia, mientras que sus distintivas luces traseras horizontales LED, acentúan su postura ancha y robusta.

Incorpora nuevos detalles exteriores en color negro, como las molduras de ventanas, que complementan los retrovisores exteriores negros, la antena de aleta de tiburón negra y el acabado del pilar B en negro brillante.

Es un vehículo ágil gracias a su tecnología híbrida de nueva generación, que incluye un motor 4 cilindros a gasolina de ciclo Atkinson de 2.0 litros, con inyección directa de combustible, al que se suma el sistema híbrido de dos motores eléctricos de 4a generación, montados lado a lado, y cuya configuración, bajo un sistema combinado, entrega hasta 204 caballos de fuerza y un torque máximo de 247 lb-pie.

Ofrece gran confort para 5 pasajeros. Su cajuela brinda una de las áreas de carga más amplias en su clase, con 473 litros de capacidad, así como respaldos traseros abatibles para ampliar el espacio para llevar objetos.

Incluye una pantalla de instrumentos digital de 10.2 pulgadas de serie con display de funciones único. La pantalla multi-información cuenta con funciones seleccionables por el usuario, como los ajustes de Honda Sensing, información del vehículo, entre otros.

Cuenta con pantalla táctil de 12.3 pulgadas, con perilla física de volumen para el audio, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™, así como estructura de navegación simplificada.

Tiene un head-up display de 6 pulgadas y sistema de audio prémium Bose® con 12 bocinas, incluyendo un subwoofer, tecnología Centerpoint para enfocar el audio en la zona de preferencia y procesador digital SurroundStage.

Honda Accord siempre ha sido líder en seguridad en sedanes medianos, gracias a la más reciente versión de su chasis de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™).

Cuenta con 10 bolsas de aire: frontales de nueva generación, diseñadas para acunar la cabeza y evitar rotación para reducir lesiones en colisiones frontales anguladas; laterales delanteras; laterales traseras; para rodillas de pasajeros frontales y de cortina.

Incorpora el sistema de alertas para el conductor Honda Sensing® y cuenta con cámara de visión trasera con 3 ángulos y pautas dinámicas, así como sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

Está disponible en la red de distribuidores Honda, en versión Touring HEV en colores: Plata Solar, Negro Cristal, Blanco Platino, Gris Cósmico y Azul Antártida, todos con interior en color negro, a un precio de $935,900 pesos.

Acerca de los Vehículos de Honda de México

Honda® ofrece una amplia gama de vehículos que incluye los automóviles City®, Civic® y Accord®; así como las SUV BR-V®, HR-V®, CR-V®, Pilot® y la minivan Odyssey®. Además, cuenta con cuatro vehículos en versiones híbridas: CR-V®, Accord®, Civic® y Prelude®.