El Mundial 2026 también pondrá a prueba la confianza digital, señala Incode

Con eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, aumenta significativamente el volumen de transacciones digitales, registros, preventas y accesos en línea

Este tipo de escenarios también suele incrementar los intentos de fraude basados en suplantación de identidad, sitios falsos y experiencias digitales diseñadas para parecer legítimas, explica Iñigo Castillo, GM de Latam en Incode Technologies

En el caso del Mundial, uno de los ejemplos más visibles podría ser la venta fraudulenta de boletos, a través de plataformas apócrifas, perfiles falsos o promociones que aparentan ser oficiales. Sin embargo, más allá del boleto falso, el fenómeno refleja un reto mayor, la dificultad creciente para distinguir interacciones legítimas de intentos de fraude en entornos digitales de alta demanda.

Entre las principales recomendaciones para evitar caer en fraudes relacionados con uno de los eventos deportivos más importantes destacan:

Desconfiar de cualquier oferta, premio o preventa de boletos que llegue por mensajes, redes sociales o correos no verificados.

No compartir información personal, bancaria o documentos oficiales en ligas enviadas supuestamente por FIFA, patrocinadores o agencias de viaje.

Evitar realizar transferencias directas a cuentas personales para apartar boletos, hospedajes o experiencias VIP.

No descargar aplicaciones desconocidas que prometen accesos exclusivos, transmisiones gratuitas o premios relacionados con el torneo.

Verificar siempre que los sitios web sean oficiales y cuenten con protocolos de seguridad.

Activar autenticación multifactor en cuentas bancarias, correos y plataformas de viaje.

Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas para realizar pagos o ingresar información sensible durante eventos y partidos.

«Los eventos masivos ponen a prueba los mecanismos de confianza digital. Hoy los fraudes ya no necesariamente se ven sospechosos; muchos están diseñados para replicar experiencias legítimas con un nivel de sofisticación cada vez mayor», señala Castillo, de Incode.

Con la expectativa récord alrededor de la justa deportiva, desde la perspectiva de identidad digital, este tipo de contextos evidencian cómo los mecanismos tradicionales de validación comienzan a ser insuficientes frente a amenazas impulsadas por inteligencia artificial, deepfakes y esquemas de suplantación más avanzados.

Ante este escenario, especialistas recomiendan verificar siempre que las plataformas correspondan a canales oficiales, evitar compartir información personal o bancaria fuera de entornos confiables y desconfiar de ofertas, accesos o preventas que generen presión de tiempo o prometan beneficios difíciles de validar.

Acerca de Incode

Incode es el líder global en confianza e identidad digital, impulsado por inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología propia, completamente automatizada, y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, prevenir el fraude y agilizar los procesos de onboarding. Esta estrategia única permite que las empresas se anticipen a amenazas emergentes, como los deepfakes y ataques de IA generativa, manteniendo los más altos niveles de seguridad, privacidad y cumplimiento.

Incode ha recaudado más de 250M USD en inversión y cuenta con la confianza de empresas globales en los sectores de servicios financieros, gobierno, salud, retail y más. Para conocer más sobre Incode, visitar www.incode.com.