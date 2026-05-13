Innovation Meet Up 2026 reúne en Tecmilenio Cancún a universitarios que crean soluciones para empresas 

Más de 1,400 estudiantes y más de 300 equipos participaron en la edición 2026. Setenta y cinco equipos finalistas viajaron a Cancún para presentar soluciones a retos reales de 15 empresas. El equipo Teenek, de Tecmilenio Tampico, ganó la categoría «campeón de campeones» con una propuesta para integrar transporte terrestre y aéreo

Innovation Meet Up 2026, el evento donde universitarios proponen soluciones reales para problemas empresariales, convirtió a la Riviera Maya en el punto de encuentro del talento estudiantil, la innovación aplicada y la colaboración con empresas líderes. Durante el 7 y 8 de mayo, Tecmilenio Cancún recibió a más de 400 asistentes para la fase final de una de las competencias de innovación más destacadas de México.

Se reunieron más de 1,400 estudiantes integrados en más de 300 equipos. Tras la primera etapa, 75 equipos de Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Veracruz, CDMX, Mérida y la Comarca Lagunera, entre otras, presentaron propuestas ante empresas que lanzaron retos reales en campos como IA, ingeniería de procesos, análisis de datos, movilidad, marketing, salud y educación.

La jornada inaugural abrió con un mensaje de Bruno Zepeda, rector de Tecmilenio, «Innovation Meet Up es un ejemplo de los proyectos de Formación Integrada al Trabajo (FIT), donde los estudiantes colaboran con empresas para resolver retos reales. A través de estas experiencias, comienzan a descubrir qué les interesa, en qué son buenos y cómo pueden generar valor en el mundo. Porque la empleabilidad no es solo tener un trabajo, sino encontrar un camino profesional alineado a su propósito de vida».

Luego fue turno de Manuel Rodolfo Garza, director del Centro de Innovación y Desarrollo Digital de BANORTE. Su conferencia dejó una idea central para los estudiantes: crear no como un momento aislado, sino como un estilo de vida basado en cuestionar, resolver, ejecutar, analizar y reajustar.

La conferencia sobre habilidades de comunicación y una mesa de diálogo sobre FIT con representantes de ZF, BMW, HPE, TenarisTamsa y GE HealthCare. «Se nota desde el primer día cuando los estudiantes ya tuvieron experiencias FIT porque llegan con todas las herramientas para encontrar soluciones sólidas», afirmó Kenneth López, de BMW. Claudia Sánchez, de ZF, añadió: «Se ve cuando un estudiante tiene un propósito claro, esa intención genera la diferencia». Y Cynthia Moreno, de HPE, resumió el espíritu del encuentro: «Ustedes también empujan a las empresas».

Quince equipos avanzaron para competir por el ganador de ganadores y el triunfo quedó en manos de Teenek, equipo de Tecmilenio Tampico, con una propuesta para VIVA, para facilitar el viaje de personas sin acceso a aeropuertos mediante mejor conexión entre transporte terrestre y aéreo.

Para Carlos Nevárez, director de Proyección Profesional en Tecmilenio, el alcance del encuentro rebasa la competencia misma. «Innovation Meet Up confirma que el talento crece más rápido cuando enfrenta problemas reales. Cada reto acerca a los estudiantes a decisiones, contextos y exigencias que encontrarán en su vida profesional, pero con una ventaja: todavía están a tiempo de probar, ajustar y descubrir hacia dónde quieren dirigir su carrera», afirmó.

Innovation Meet Up es una muestra de cómo Tecmilenio está transformando la manera en que se forman las personas para su futuro profesional, conectando el aprendizaje con la realidad desde el inicio. Porque, cuando el talento se enfrenta a problemas reales desde temprano, se prepara para el futuro y empieza a construirlo con propósito.