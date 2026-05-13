BITmarkets lanza plataforma de trading P2P, permitiendo transacciones directas de cripto con comisiones competitivas

BITmarkets lanza trading P2P con comisiones competitivas y sistema de depósito de garantía. Usuarios pueden comprar y vender USDT directamente entre sí. Transacciones seguras con verificación KYC y perfiles de traders. Pagos vía SEPA, SWIFT, Revolut, PayPal, Wise o monederos móviles

BITmarkets anunció el lanzamiento de su función de trading peer-to-peer (P2P), permitiendo a los usuarios comprar y vender USDT directamente entre sí —evitando intermediarios bancarios tradicionales.

El servicio ofrece una estructura de comisiones competitiva y transparente diseñada para mantener los costes de transacción más bajos que las comisiones bancarias estándar, convirtiéndolo en una opción rentable para la conversión de fiat a cripto. Todas las comisiones aplicables se divulgan claramente a los usuarios antes de que una transacción se complete.

«El trading P2P es popular entre los usuarios que quieren una forma directa, flexible y rápida de entrar o salir del mercado cripto», señaló Ali Daylami, jefe de Análisis de Datos en BITmarkets, y añadió: «Les da a los usuarios más opciones sobre cómo compran y venden, y es un estándar que todo exchange debería cumplir».

El nuevo mercado P2P permite a los traders transaccionar directamente usando métodos de pago compatibles, incluyendo transferencias bancarias SEPA y SWIFT, Revolut, PayPal, Wise, y monederos móviles. La función está diseñada para hacer la conversión entre monedas fiat —como EUR o USD— y cripto más accesible, flexible y rentable.

La seguridad es central para el diseño del producto. Cada transacción está protegida por un sistema de depósito de garantía (escrow) incorporado que bloquea los USDT del vendedor al inicio de una transacción y libera los fondos solo después de que ambas partes confirman que el pago se ha completado. En caso de una disputa, el equipo de soporte dedicado de BITmarkets proporciona arbitraje basado en recibos de pago, registros de chat y el historial de transacciones.

Todos los participantes en P2P están obligados a completar la verificación KYC (Conozca a su Cliente), y los perfiles de los traders muestran tasas de finalización, tiempos de respuesta y puntuaciones de retroalimentación —dando a los usuarios la información que necesitan para operar con confianza. La mayoría de las transacciones en la plataforma se liquidan típicamente en un plazo de 5 a 30 minutos, dependiendo del método de pago elegido.

BITmarkets P2P está disponible ahora. Los usuarios pueden registrarse y comenzar a operar en BITmarkets.com.