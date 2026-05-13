Tipo de cambio en México cómo impacta importaciones y exportaciones

El tipo de cambio en México es uno de los indicadores que más influye en la operación diaria de empresas, consumidores y comerciantes internacionales. Cuando el peso se fortalece o se debilita frente al dólar, cambian los costos de compra, los precios de venta, los márgenes de ganancia y hasta la competitividad de los productos mexicanos en el exterior.

Para quienes importan o exportan, entender este movimiento no es un tema teórico: puede definir si un negocio gana dinero o pierde liquidez. En sectores como automotriz, alimentos, tecnología, textiles o maquinaria, una variación pequeña en el tipo de cambio puede representar miles de pesos adicionales o ahorrados en una sola operación.

Qué es el tipo de cambio y por qué importa

El tipo de cambio es el precio de una moneda expresado en otra. En México, la referencia más común es cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar estadounidense. Aunque también existen operaciones con euros, yenes o yuanes, el dólar sigue siendo la divisa más relevante por el peso del comercio con Estados Unidos y por su uso como moneda de referencia en muchas transacciones internacionales.

Cuando el peso se aprecia, por ejemplo de 18.50 a 17.80 pesos por dólar, comprar dólares cuesta menos. Eso beneficia a quien importa, porque paga menos pesos por productos, insumos o maquinaria facturados en dólares. En cambio, cuando el peso se deprecia, como al pasar de 17.80 a 18.90, importar se vuelve más caro, pero exportar puede ser más atractivo, ya que cada dólar recibido se convierte en más pesos.

Cómo afecta a las importaciones en México

Para una empresa importadora, el tipo de cambio impacta directamente el costo final del producto. Si una compañía mexicana compra componentes electrónicos en Asia y el proveedor factura en dólares, cada subida del dólar aumenta el valor en pesos de esa compra, incluso si el precio en moneda extranjera no cambió.

Supongamos que una empresa en Guadalajara importa 10,000 dólares en refacciones. Si el tipo de cambio está en 17.50, pagará 175,000 pesos. Pero si el dólar sube a 19.00, la misma compra costará 190,000 pesos. La diferencia es de 15,000 pesos por la misma mercancía. En negocios con márgenes ajustados, ese aumento puede obligar a subir precios, reducir utilidades o renegociar con clientes y proveedores.

Esto también se nota en bienes de consumo. Un importador de electrodomésticos en Monterrey, por ejemplo, puede recibir una cotización estable de su fábrica en Estados Unidos, pero si el peso se deprecia antes de pagar, su costo real sube. Por eso muchas empresas mexicanas utilizan coberturas cambiarias, anticipan compras o negocian contratos en moneda local cuando es posible.

Cómo influye en las exportaciones mexicanas

En el caso de las exportaciones, un peso más débil puede volver más competitivos los productos mexicanos en el extranjero. Si una empresa vende aguacate, autopartes o cerveza a Estados Unidos, recibe dólares por sus ventas. Al convertir esos dólares a pesos, obtiene más ingresos locales cuando el tipo de cambio es alto.

Por ejemplo, si una exportadora de Jalisco vende un lote por 50,000 dólares, con un tipo de cambio de 17.50 recibirá 875,000 pesos. Si el dólar sube a 19.00, la misma operación le dejará 950,000 pesos. Son 75,000 pesos adicionales sin aumentar su volumen de venta. Esa diferencia puede mejorar flujo de efectivo, cubrir costos de transporte o compensar aumentos en energía y salarios.

Sin embargo, no todo es ventaja. Muchas empresas exportadoras también compran insumos importados, como empaques, componentes o equipo. Si el dólar sube demasiado, el beneficio de cobrar en moneda extranjera puede verse parcialmente compensado por mayores costos internos. Por eso la rentabilidad real depende de cuánto insumo importado use cada negocio.

Ejemplo real de impacto en México

Un caso frecuente ocurre en el sector automotriz del Bajío, donde una armadora o proveedor puede exportar piezas a Estados Unidos pero también importar acero especializado o tecnología de producción. Si el peso se deprecia, la empresa puede ganar más al convertir sus ventas en dólares, pero al mismo tiempo pagar más por el acero o maquinaria que llega del exterior.

Imaginemos una empresa de Querétaro que exporta autopartes por 100,000 dólares al mes y, al mismo tiempo, importa insumos por 60,000 dólares. Con un tipo de cambio de 17.80, sus ingresos serían 1,780,000 pesos y sus compras 1,068,000 pesos. Si el dólar sube a 19.10, los ingresos pasarían a 1,910,000 pesos, pero las compras subirían a 1,146,000 pesos. Aunque el ingreso total aumenta, también lo hace el costo, y la utilidad real dependerá del resto de sus gastos operativos.

Este tipo de situación explica por qué el tipo de cambio no debe analizarse solo como “peso fuerte” o “peso débil”. En la práctica, cada empresa tiene una exposición diferente según su modelo de negocio, su estructura de costos y sus contratos comerciales.

Lo que conviene tener presente

Para importar o exportar en México, conviene seguir de cerca el tipo de cambio, porque sus variaciones afectan precios, márgenes y decisiones de compra. También es importante revisar si los contratos están pactados en dólares o en pesos, conocer la fecha de pago y calcular escenarios con distintos niveles cambiarios antes de cerrar una operación. En negocios internacionales, una buena planeación puede marcar la diferencia entre una transacción rentable y una operación con pérdidas.