Economía mexicana hacia dónde se está moviendo el país

La economía mexicana atraviesa un momento de transición en el que conviven señales de fortaleza con focos claros de incertidumbre. Por un lado, el país ha logrado sostener el consumo interno, aprovechar una parte importante del fenómeno del nearshoring y mantener una posición relativamente atractiva frente a inversionistas que buscan diversificar cadenas de suministro fuera de Asia. Por otro, persisten presiones en el mercado laboral, una inversión pública y privada todavía desigual, y un entorno externo que sigue condicionando buena parte del desempeño nacional.

Entender hacia dónde se mueve México implica mirar más allá de los titulares de crecimiento trimestral. La economía está cambiando por factores estructurales como la relocalización de empresas, la digitalización de servicios, la transición energética y la necesidad de mejorar infraestructura. Al mismo tiempo, enfrenta riesgos asociados con la inflación, la debilidad de sectores productivos específicos y la dependencia que aún mantiene de Estados Unidos como principal socio comercial.

Un crecimiento sostenido, pero todavía frágil

La economía mexicana ha mostrado una capacidad de resistencia mayor a la que muchos anticipaban tras la pandemia. El consumo de los hogares se ha mantenido como uno de los motores principales, impulsado en parte por el empleo formal, las remesas y una masa salarial que ha mejorado en ciertos segmentos. También han ayudado la estabilidad macroeconómica y una política monetaria que, aunque restrictiva, ha contenido presiones inflacionarias más severas.

Sin embargo, el crecimiento sigue siendo modesto si se compara con las necesidades del país. México requiere tasas más altas y sostenidas para generar empleos suficientes, reducir informalidad y elevar el ingreso per cápita. Sectores como la construcción, la manufactura exportadora y algunos servicios han tirado del producto, pero otros rubros continúan rezagados. En ciudades como Monterrey, Tijuana o Ciudad Juárez, la actividad industrial ligada a exportaciones ha crecido con fuerza, mientras que regiones del sur todavía enfrentan limitaciones de infraestructura y productividad.

Nearshoring: la gran oportunidad que aún no se consolida

Uno de los cambios más importantes en la economía mexicana es la llegada de empresas que buscan acercar producción y logística al mercado estadounidense. Este fenómeno, conocido como nearshoring, ha colocado a México en el centro de nuevas decisiones de inversión en sectores como autopartes, dispositivos médicos, electrónica y manufactura avanzada. La ventaja geográfica, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y una base industrial ya instalada explican gran parte de este interés.

Pero el nearshoring no es una garantía automática de desarrollo. Para convertirlo en una ganancia duradera, el país necesita energía suficiente, agua, carreteras, aduanas eficientes y talento técnico. No basta con anunciar inversiones; hay que asegurarse de que puedan operar sin cuellos de botella. Un ejemplo claro es el norte del país, donde varias empresas han señalado dificultades para expandirse por saturación logística, costos crecientes de transporte o incertidumbre en el suministro eléctrico. La oportunidad existe, pero su aprovechamiento depende de la capacidad institucional para resolver estos obstáculos.

Riesgos que pueden frenar el impulso

La economía mexicana también se enfrenta a riesgos internos y externos que podrían limitar su avance en los próximos meses. La inflación ha cedido respecto a sus picos más altos, pero todavía afecta el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en alimentos y servicios. Además, las tasas de interés elevadas encarecen el crédito para empresas y familias, lo que puede moderar la inversión y el consumo.

A nivel externo, la desaceleración económica en Estados Unidos o cambios en su política comercial tendrían efectos inmediatos en México. Dado que una parte muy relevante de las exportaciones mexicanas se dirige a ese mercado, cualquier reducción de demanda puede sentirse rápidamente en manufactura y empleo. A esto se suma la volatilidad financiera global, que puede alterar el tipo de cambio y el apetito por activos emergentes. También persisten retos de seguridad pública en distintas regiones, un factor que influye en la decisión de invertir y en los costos de operación de muchas empresas.

Factores que requieren seguimiento

Factor Efecto en la economía Inflación Reduce el poder de compra y presiona los costos empresariales. Tasas de interés Encarecen el financiamiento y pueden frenar inversión y crédito. Dependencia de EE. UU. Concentra el riesgo comercial en un solo mercado. Infraestructura Define la capacidad de captar y retener nuevas inversiones. Seguridad Impacta costos logísticos, confianza y continuidad operativa.

Tendencias que están redefiniendo la estructura productiva

Más allá del ciclo económico, México está viviendo transformaciones que alteran su mapa productivo. La digitalización de servicios financieros, el avance del comercio electrónico y el uso de plataformas tecnológicas han ampliado oportunidades para empresas pequeñas y medianas, aunque también han evidenciado la brecha de conectividad en muchas zonas del país. Del lado industrial, la automatización y la especialización de procesos están elevando la demanda de perfiles técnicos más calificados.

Otra tendencia relevante es la transición energética. Las empresas globales buscan cadenas de suministro más limpias y con menor huella de carbono, por lo que México necesita avanzar en certidumbre regulatoria y capacidad de generación eléctrica. En estados con vocación industrial, como Nuevo León, Querétaro o Guanajuato, la competencia por atraer plantas y centros logísticos ya no depende solo del costo laboral, sino de la calidad del entorno de negocios. Eso obliga a pensar en educación técnica, agua, permisos y transporte como parte de una misma estrategia económica.

Lo que conviene tener presente

La economía mexicana se está moviendo hacia un modelo donde pesan más la integración regional, la especialización industrial y la capacidad de atraer inversión productiva. El país tiene oportunidades reales para crecer si logra convertir el nearshoring en empleos de mayor valor, fortalecer su infraestructura y reducir cuellos de botella en energía, agua y logística. Al mismo tiempo, no conviene minimizar los riesgos: la dependencia externa, la inflación persistente en algunos rubros, la inseguridad y la debilidad de varias economías locales pueden limitar el alcance de cualquier avance. México no está frente a un salto automático, sino ante una ventana de oportunidad