Economía mexicana hacia dónde se está moviendo el país

La economía mexicana atraviesa una etapa de ajuste y redefinición. Tras varios años marcados por choques inflacionarios, interrupciones en las cadenas de suministro y una recuperación desigual, el país empieza a moverse con una combinación de señales positivas y focos de riesgo. Para entender hacia dónde va, conviene mirar no solo el crecimiento del PIB, sino también el comportamiento del empleo, la inversión, el comercio exterior y el consumo interno.

Hoy México se encuentra en una posición interesante: por un lado, aprovecha el impulso del nearshoring y su cercanía con Estados Unidos; por otro, enfrenta desafíos estructurales que limitan una expansión más sólida y equilibrada. El resultado es una economía que avanza, pero lo hace con velocidades distintas según la región, el sector y el tamaño de las empresas.

Un crecimiento que depende de motores distintos

El dinamismo reciente de la economía mexicana no proviene de una sola fuente. La manufactura orientada a exportación ha tenido un papel clave, especialmente en estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato, donde la llegada de nuevas plantas y la ampliación de parques industriales han fortalecido la actividad. Sectores como automotriz, electrónica y electrodomésticos siguen siendo centrales en esta etapa.

Al mismo tiempo, el consumo interno ha mostrado resiliencia. Las remesas continúan sosteniendo a millones de hogares y el empleo formal, aunque con altibajos, mantiene cierta estabilidad en varias zonas urbanas. Sin embargo, el crecimiento no es homogéneo. Mientras algunas ciudades industriales reciben inversión y empleo, otras regiones siguen dependiendo de sectores más vulnerables, como el comercio informal o la actividad agrícola de bajo valor agregado.

Nearshoring: oportunidad real, pero no automática

La relocalización de empresas hacia México se ha convertido en una de las grandes historias económicas de los últimos años. La lógica es clara: empresas que buscan producir cerca del mercado estadounidense encuentran en México una combinación atractiva de costos, talento técnico y tratados comerciales. Esto ha impulsado anuncios de inversión en manufactura avanzada, logística y almacenamiento.

Pero el nearshoring no garantiza resultados por sí solo. Para que se traduzca en crecimiento duradero, el país necesita infraestructura suficiente, energía confiable, agua disponible y certidumbre regulatoria. Un ejemplo claro es el norte del país, donde la demanda industrial ha aumentado más rápido que la capacidad de servicios básicos en algunas zonas. Si no se resuelven estos cuellos de botella, parte de la inversión podría retrasarse o concentrarse solo en polos ya consolidados.

Qué necesita México para aprovecharlo mejor

La oportunidad existe, pero requiere coordinación entre sector público y privado. Sin carreteras eficientes, puertos competitivos, aduanas ágiles y una red eléctrica robusta, el potencial del nearshoring se queda a medias. Además, la formación de técnicos, ingenieros y personal especializado será determinante para que México no solo reciba fábricas, sino también procesos de mayor valor agregado.

Riesgos que pueden frenar el avance

Uno de los principales riesgos para la economía mexicana es la persistencia de la incertidumbre externa. La relación comercial con Estados Unidos sigue siendo decisiva, de modo que cualquier desaceleración en ese país impacta directamente en exportaciones, inversión y empleo en México. A esto se suma la volatilidad global de tasas de interés, que puede encarecer el financiamiento para empresas y consumidores.

En el plano interno, la inflación ha cedido respecto a sus picos más altos, pero sigue afectando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en alimentos y servicios. También persisten problemas de informalidad laboral y baja productividad, dos factores que frenan la capacidad del país para crecer de manera sostenida. En muchas pequeñas empresas, por ejemplo, el acceso limitado al crédito y la digitalización aún es una barrera importante para expandirse.

Inflación: presiona el consumo de las familias y reduce margen de maniobra de negocios pequeños.

presiona el consumo de las familias y reduce margen de maniobra de negocios pequeños. Infraestructura insuficiente: afecta la llegada de inversiones y el traslado de mercancías.

afecta la llegada de inversiones y el traslado de mercancías. Dependencia externa: una desaceleración en Estados Unidos impacta exportaciones mexicanas.

una desaceleración en Estados Unidos impacta exportaciones mexicanas. Informalidad: limita la recaudación, la productividad y la estabilidad laboral.

Oportunidades para crecer con más equilibrio

La economía mexicana tiene margen para avanzar si logra convertir el momento actual en una estrategia de largo plazo. Una de las oportunidades más claras está en fortalecer las cadenas de valor nacionales. Si más empresas mexicanas se integran como proveedoras de industrias exportadoras, el beneficio del comercio exterior puede extenderse más allá de las grandes corporaciones.

Otra oportunidad importante está en el mercado interno. El consumo de la clase media urbana, los servicios digitales, el comercio electrónico y la modernización de sectores como turismo, transporte y salud pueden impulsar nuevas fuentes de crecimiento. También hay espacio para que estados del sur y sureste se integren mejor al desarrollo nacional mediante obras logísticas, energía y capacitación productiva. Casos como el impulso industrial en Tabasco o la expansión turística en Yucatán muestran que el potencial no está solo en la frontera norte.

Lo que conviene tener presente

La economía mexicana no se está moviendo en una sola dirección, sino en varias al mismo tiempo: exporta más, atrae inversión, mantiene consumo, pero arrastra rezagos históricos que pueden limitar su transformación. El panorama es favorable si se compara con etapas de mayor fragilidad, aunque todavía frágil si no se atienden la infraestructura, la productividad y la certidumbre para invertir. En otras palabras, México tiene una oportunidad real de crecer mejor, pero esa posibilidad dependerá de que el impulso actual se traduzca en reformas prácticas, coordinación institucional y una apuesta clara por el desarrollo regional equilibrado.