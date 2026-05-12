Inversión extranjera en México por qué sigue creciendo

La inversión extranjera en México sigue avanzando incluso en un contexto internacional marcado por tasas altas, tensiones comerciales y desaceleración en varias economías. Lejos de frenarse, el flujo de capital hacia el país ha encontrado impulso en la relocalización de cadenas de suministro, la cercanía con Estados Unidos y la capacidad instalada de sectores como manufactura, logística y servicios financieros.

Este comportamiento no es casual. México combina acceso preferencial a Norteamérica, una base industrial amplia y una red de tratados comerciales que lo vuelven atractivo para empresas que buscan reducir riesgos y acercar su producción al mercado final. En paralelo, distintos estados han competido por atraer plantas, centros de distribución y oficinas corporativas, lo que ha reforzado el dinamismo de la inversión en regiones como Nuevo León, Baja California, Coahuila, Querétaro y el Bajío.

Un flujo que se mantiene en niveles históricos

Los datos más recientes confirman la tendencia. La inversión extranjera directa (IED) que llega a México ha superado de forma consistente los 30 mil millones de dólares anuales en los últimos años, con registros históricos recientes cercanos a los 36 mil millones de dólares en un solo año. En buena medida, este crecimiento refleja reinversión de utilidades, expansiones de empresas ya instaladas y nuevas operaciones asociadas al nearshoring.

Esto significa que no solo están entrando capitales nuevos, sino que compañías extranjeras que ya operan en el país están ampliando líneas de producción, modernizando plantas y aumentando su presencia. Para una economía como la mexicana, esto es relevante porque la IED suele traducirse en empleo formal, transferencia tecnológica, mayores exportaciones y demanda de proveedores locales.

Qué países están invirtiendo más

Estados Unidos sigue siendo el principal origen de la inversión extranjera en México, tanto por la integración productiva entre ambos países como por la gran cantidad de empresas estadounidenses que operan en territorio nacional. En sectores como automotriz, aeroespacial, electrónica, software, alimentos y logística, el capital estadounidense mantiene una presencia dominante.

Después aparecen socios europeos y asiáticos con fuerte participación en industrias estratégicas. España destaca en banca, telecomunicaciones y energía; Canadá conserva presencia en minería, manufactura y servicios; Alemania impulsa el sector automotriz y de autopartes; mientras que Japón y Corea del Sur concentran inversiones en electrónica, baterías, componentes automotrices y manufactura avanzada. En los últimos años también ha crecido el interés de empresas chinas, especialmente como proveedoras de insumos y equipos, aunque con una presencia aún menor que la de los países tradicionales.

En términos prácticos, este mapa de origen muestra algo importante: México ya no depende solo de un tipo de inversionista. Hoy compite por capital de distintas regiones del mundo, lo que le da mayor resiliencia frente a cambios en una sola economía.

Los sectores que más atraen capital

La manufactura sigue siendo el gran imán. El sector automotriz y de autopartes encabeza buena parte de los proyectos, impulsado por la necesidad de fabricar cerca de Estados Unidos y cumplir con reglas de origen del T-MEC. A esto se suman la industria eléctrica y electrónica, dispositivos médicos, alimentos y bebidas, así como maquinaria y equipo.

La logística también ha ganado terreno. El aumento del comercio transfronterizo ha disparado la demanda de naves industriales, patios de maniobra, parques logísticos y almacenamiento refrigerado. Estados como Nuevo León y Guanajuato han captado proyectos de expansión de centros de distribución, mientras que Baja California y Sonora se han beneficiado por su cercanía con la frontera.

En el sector servicios, la inversión extranjera se ha movido hacia fintech, software, centros de atención y servicios corporativos. Ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México concentran una parte importante de estos proyectos gracias a su talento especializado y ecosistemas empresariales más desarrollados.

Por qué México sigue siendo atractivo

La principal razón es estructural: México ofrece ubicación, escala y acceso comercial. Para muchas empresas, producir aquí permite reducir tiempos de entrega, costos logísticos y exposición a interrupciones globales. Además, el T-MEC da certidumbre a los flujos comerciales con Estados Unidos y Canadá, algo especialmente valioso en sectores donde la integración de la cadena productiva es profunda.

Otro factor es la capacidad industrial acumulada. México cuenta con experiencia en manufactura exportadora, una red amplia de proveedores y mano de obra con especialización técnica en ramas como automotriz, metalmecánica, electrónica y dispositivos médicos. Esto reduce los costos de entrada para nuevas inversiones y acelera la instalación de operaciones.

También influye la competencia entre estados. Un ejemplo claro es la llegada de nuevas plantas automotrices y ampliaciones de proveedores en Monterrey y su zona metropolitana, así como el crecimiento de parques industriales en Querétaro, donde han aterrizado proyectos de aeronáutica y manufactura de alta precisión. En el Bajío, por su parte, la expansión de corredores industriales ha fortalecido a Guanajuato y San Luis Potosí como polos para autopartes y logística.

Origen de la inversión Sectores más frecuentes Presencia destacada en México Estados Unidos Automotriz, electrónica, logística, software Nuevo León, Baja California, Ciudad de México España Banca, telecomunicaciones, energía Ciudad de México, Jalisco, Puebla Canadá Minería, manufactura, servicios Sonora, Zacatecas, Coahuila Alemania Automotriz, autopartes, maquinaria Querétaro, Guanajuato, Puebla Japón y Corea del Sur Electrónica, baterías, componentes Aguascalientes, Nuevo León, Estado de México

Lo que conviene tener presente

El crecimiento de la inversión extranjera en México no debe leerse como una garantía automática de desarrollo equilibrado. Su efecto positivo depende de que el país tenga energía suficiente, infraestructura logística, seguridad jurídica, agua, transporte eficiente y