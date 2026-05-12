Audiencias sintéticas, decisiones reales: el nuevo ecosistema digital del marketing

t2ó México y Xeerpa presentaron la era del Synthetic Persona, una nueva visión del marketing impulsada por IA y 1st-party data que transforma datos en perfiles capaces de anticipar comportamientos

En el nuevo escenario digital, donde la inteligencia de la información define la ventaja competitiva, transformar datos en perfiles capaces de reflejar comportamientos, intereses y motivaciones humanas se ha convertido en el siguiente gran paso de la publicidad. Bajo esta visión, t2ó México y Xeerpa, ambas compañías de Grupo t2ó ONE, presentaron en un encuentro una perspectiva transformadora del ecosistema digital: la era del Synthetic Persona.

El evento reunió a líderes del sector para explorar cómo la combinación de la inteligencia artificial y los datos propios (1st-party data) están revolucionando la conexión con las audiencias y consumidores.

Synthetic Persona: el nuevo rostro de las audiencias

Xeerpa compartió una tecnología que permite transformar bases de datos estáticas en perfiles dinámicos, alimentados de sistemas con más de 400 atributos psicológicos, sociales y de comportamiento. Esta metodología permite crear «gemelos de IA» de audiencias reales para validar conceptos creativos y estrategias en tiempo real, garantizando una correlación del 90 % con las respuestas humanas.

El evento contó con la participación especial del área de Data, AdTech & Monetización de TV Azteca, presentando un caso de uso real que mostró cómo es que la televisora utiliza usuarios sintéticos para conocer de una forma más profunda a sus televidentes, hacer testeos más ágiles y lograr estrategias optimizadas basadas en datos.

El diferencial humano en la era de la automatización

Durante el evento se habló también sobre el nacimiento del «Cyborg Marketer» y el mito del reemplazo laboral. t2ó México estableció una postura clara y optimista: la inteligencia artificial no va a reemplazar a ningún marketer, desarrollador o diseñador, sino que los transformará irreversiblemente.

A través de un análisis de la situación actual del mercado, se resaltó que el verdadero diferenciador en 2026 reside en el criterio, el pensamiento crítico y la capacidad estratégica.

«La IA asume la operatividad para que las personas asuman la estrategia. No se trata de quién usa mejor un prompt, sino de quién orquesta herramientas y personas para liberar el potencial humano», señaló Edward Alarcón, Chief Technology Officer de t2ó México.

Con este evento, t2ó México y Xeerpa reafirman su posición como pioneros en la transición hacia un ecosistema de marketing digital más inteligente, donde la tecnología no compite con el talento, sino que lo eleva a un nivel sin precedentes.

Acerca de t2ó

t2ó México es la agencia full marketing que forma parte del Top 5 de Mejores Agencias de Marketing Digital 2025 por Merca 2.0. Cuenta con una experiencia de 15 años en el sector, avalada por excelentes resultados para marcas mundialmente reconocidas como KFC, José Cuervo, AXA, Grupo Presidente, entre otras. Desde el 2024 amplió su cartera de soluciones a una oferta de medios integrales, tanto digitales como offline.

Pertenece al grupo t2ó ONE, el marketing partner con origen español, que actualmente cuenta con más de diez compañías enfocadas al marketing, con presencia en España, México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. t2ó ONE cuenta con herramientas tecnológicas desarrolladas in-house a partir de IA y un expertise de más de 20 años ofreciendo soluciones integrales en marketing y tecnología.

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