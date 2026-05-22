Semrush expande su ecosistema enterprise en México junto a Octopus, su primer partner oficial en el país

El crecimiento de estrategias avanzadas de posicionamiento orgánico y análisis digital está impulsando una nueva etapa para el SEO enterprise en México, donde Octopus se incorpora como partner oficial de Semrush

En este contexto, Octopus anunció su incorporación al programa global Semrush Enterprise Partner, integrándose al ecosistema internacional de partnerships impulsado por Semrush para fortalecer su presencia enterprise a nivel global.

Semrush Enterprise es la división especializada de Semrush enfocada en empresas y proyectos con necesidades avanzadas de SEO, contenido y marketing digital a gran escala. La plataforma está orientada a organizaciones que requieren capacidades avanzadas de análisis, automatización y monitoreo digital en múltiples mercados.

El programa Semrush Enterprise Partner busca conectar a empresas que necesitan soluciones avanzadas de search marketing con agencias especializadas capaces de implementar estrategias complejas y operar proyectos enterprise. El programa también permite a agencias especializadas acompañar procesos de adopción e implementación de soluciones enterprise en sus mercados.

«Las empresas están entrando en una nueva etapa en la que el SEO ya no puede operar de forma aislada. Hoy las marcas necesitan integrar datos, automatización, inteligencia artificial y estrategias de search visibility dentro de una misma estructura de crecimiento digital», señaló Eric de Octopus.

«Integrarnos al programa Semrush Enterprise Partner fortalece la capacidad para acompañar proyectos de mayor escala y complejidad en México y Latinoamérica».

La llegada de este modelo a México refleja una transformación más amplia en la industria digital. El crecimiento de plataformas impulsadas por inteligencia artificial, automatización y análisis predictivo está llevando a muchas compañías a migrar hacia soluciones enterprise para fortalecer su competitividad online.

Actualmente, Semrush reporta que alrededor del 30 % de las empresas Fortune 500 utilizan sus herramientas como parte de sus estrategias de marketing y visibilidad digital, de acuerdo con información pública compartida por la compañía, reflejando el crecimiento de soluciones avanzadas de búsqueda y analítica a nivel global.

Especialistas del sector consideran que esta evolución responde a la creciente complejidad del entorno digital, donde las empresas necesitan integrar SEO técnico, contenido, analítica y monitoreo de rendimiento dentro de una misma infraestructura tecnológica.

Además, la evolución de los motores de búsqueda y el crecimiento de experiencias impulsadas por inteligencia artificial están modificando la forma en que las marcas construyen su presencia digital, impulsando estrategias de search marketing más sofisticadas y adaptables.

La expansión del ecosistema Semrush Enterprise en México representa un nuevo paso en la profesionalización del SEO y en la adopción de herramientas avanzadas para empresas que buscan fortalecer su presencia digital en mercados cada vez más competitivos.