La Cocina de La Paz, Baja California Sur, es reconocida por la Guía Michelin

En su edición 2026, la emblemática Guía Michelin celebra la riqueza, los sabores y la propuesta gastronómica de México y sus regiones

Una verdadera fiesta que mezcla productos del cielo, mar y tierra, con la pasión de cocineras tradicionales, chefs y restaurantes.

En sus recomendaciones, la Guía destacó a Benno, Düm, Oystera y Tenoch Paradero, los cuatro de Todos Santos, así como a Nemi de La Paz, BCS.

Todos ellos con una cultura de trabajo con la comunidad y cuidado de los ecosistemas. Lo que ha dado como resultado experiencias culinarias «del mar a la mesa», «del rancho a la mesa» y «del huerto a la mesa».

Benno

Ubicado en el Hotel San Cristóbal del Pueblo Mágico de Todos Santos, Benno utiliza ingredientes locales para fusionar el sabor de la cocina mexicana con la mediterránea.

Düm

Una propuesta de cocina local mediterránea que surge y evoluciona cada «luna nueva», con cosechas orgánicas de la comunidad.

Oystera

Un auténtico «oyster bar» en Baja Sur. El único que ofrece más de 10 variedades de ostiones de todo México.

Tenoch Paradero

Su menú refleja la pasión por la cocina mexicana moderna con influencia japonesa. Productos de temporada cuidadosamente seleccionados.

Nemi

En el centro histórico de La Paz, BCS, Nemi ofrece una cocina mexicana contemporánea con ingredientes de los campos y mares de México.

En una próxima visita a La Paz, BCS, no se pueden dejar de probar estas 5 opciones que fusionan rancho, mar y huerto para crear una auténtica cocina «paceña».

Actualmente, México tiene 29 restaurantes con una o dos estrellas Michelin en nueve estados de nuestro país: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Yucatán.

Para más información gastronómica, visitar la página www.golapaz.com.

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