Clasificación de mercancías en México errores comunes

La clasificación de mercancías es uno de los pasos más sensibles en el comercio exterior mexicano. De ella dependen impuestos, regulaciones, permisos, certificados, cumplimiento aduanero y, en muchos casos, la viabilidad misma de una operación. Aunque parece una tarea técnica, en la práctica suele resolverse con información incompleta, descripciones ambiguas o criterios apresurados, lo que abre la puerta a errores costosos.

En México, una mala clasificación no solo puede afectar el pago correcto de contribuciones; también puede generar observaciones de la autoridad, retrasos en el despacho, rectificaciones, multas y hasta revisiones posteriores. Por eso conviene entender cuáles son los errores más frecuentes, cómo identificarlos y qué hacer para reducir riesgos en la importación o exportación de mercancías.

Por qué la clasificación arancelaria exige precisión

La clasificación de mercancías se basa en la correcta identificación de la fracción arancelaria dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Para llegar a ella no basta con conocer el nombre comercial del producto; hace falta revisar composición, función, presentación, uso principal, proceso de fabricación y, en algunos casos, destino o compatibilidad con otras piezas. Un producto puede parecer sencillo, pero variar su clasificación si cambia un solo atributo técnico.

En operaciones reales, el problema aparece cuando el importador o el agente aduanal se apoya únicamente en la factura comercial o en una ficha de marketing. Por ejemplo, “accesorio para celular” no es una descripción suficiente si no aclara si se trata de un cargador, una batería, un cable, una carcasa o un audífono. Cada uno puede tener un tratamiento arancelario distinto y, en ciertos casos, regulaciones específicas. La precisión documental es la base de todo el proceso.

Errores comunes que generan mala clasificación

Uno de los fallos más frecuentes es clasificar por apariencia y no por función. Un caso típico en México es el de una máquina pequeña de uso doméstico que se describe como “electrodoméstico”, cuando en realidad su función principal la ubica en otra partida. Algo similar ocurre con productos textiles: una prenda con materiales mezclados puede clasificarse mal si no se identifica el porcentaje exacto de composición. En ambos casos, la descripción incompleta conduce a una fracción incorrecta.

Otro error común es asumir que el mismo producto siempre tiene la misma clasificación. Esto pasa con mercancías importadas en kits, partes o refacciones. Un ejemplo claro es el de un juego de accesorios para autos: si se importa como conjunto, pero sus componentes tienen naturalezas distintas, la clasificación no necesariamente será uniforme. También ocurre con mercancías “genéricas” como químicos, pinturas, adhesivos o alimentos procesados, donde la concentración, el uso y la presentación cambian por completo el encuadre arancelario.

Ejemplos de mala clasificación

Una empresa mexicana importa “suplementos alimenticios” y los registra como alimentos preparados, sin revisar si contienen sustancias que exigen permisos o avisos sanitarios. Resultado: la mercancía queda detenida en aduana hasta corregir la fracción y presentar documentación adicional. Otro ejemplo frecuente es declarar luces LED como focos comunes, sin considerar si el producto incluye driver, sistema de control o uso industrial, lo que puede modificar la fracción y las regulaciones aplicables.

También es común ver errores con maquinaria. Una importadora de Jalisco trae una línea de envasado y la clasifica como equipo individual, cuando en realidad forma parte de un sistema integrado con funciones múltiples. Esa diferencia puede afectar la fracción, el arancel y la identificación de NOMs o permisos. En casos así, la mala clasificación no es un simple detalle administrativo: altera el tratamiento integral de la operación.

Consecuencias prácticas para una empresa

Las consecuencias de una clasificación errónea pueden acumularse rápido. La primera suele ser económica: pago incorrecto de contribuciones, diferencias arancelarias, actualizaciones y recargos. Si la autoridad detecta el error, puede exigir rectificación y, dependiendo del caso, imponer multas. Pero el costo no termina ahí. Un embarque detenido en el puerto de Manzanillo o en la frontera de Nuevo Laredo puede ocasionar demoras logísticas, almacenamiento extra, penalizaciones de clientes y ruptura de promesas de entrega.

También hay efectos operativos y reputacionales. Cuando una empresa acumula observaciones por clasificación, sus procesos aduaneros pierden eficiencia y su equipo interno termina trabajando de forma reactiva. En sectores regulados, una mala clasificación puede activar requisitos sanitarios, de seguridad o de etiquetado que no estaban previstos. Además, si el error se repite, la autoridad puede interpretar que hubo negligencia en el cumplimiento, lo que complica auditorías y revisiones posteriores.

Lo que conviene tener presente

La mejor forma de evitar errores es trabajar con información técnica completa desde el inicio: fichas del producto, catálogo, composición, fotografías, manuales, uso principal y, cuando sea posible, dictámenes o soporte del fabricante. En mercancías complejas, conviene revisar no solo la fracción probable, sino también las notas legales, reglas generales y criterios de interpretación. Cuando hay duda razonable, es preferible documentar el análisis antes de despachar la mercancía que corregir después bajo presión.

En México, la clasificación arancelaria no debe verse como una tarea rutinaria, sino como una decisión estratégica que impacta costos, cumplimiento y continuidad operativa. Una descripción clara, la revisión técnica adecuada y la participación de especialistas ayudan a evitar mala clasificación de mercancías y sus consecuencias, especialmente en operaciones sensibles o recurrentes. Si la mercancía cambia, si el proveedor modifica la fórmula o si el uso real no coincide con la descripción comercial, vale la pena volver a evaluar la fracción antes de presentar documentos ante la aduana.