VTEX: el comercio unificado evoluciona y la inteligencia artificial agéntica redefine la operación digital

La integración de canales, datos y operaciones entra en una nueva etapa impulsada por inteligencia artificial. En México, el avance del e-commerce y la sofisticación del consumidor están acelerando la adopción de modelos de comercio más automatizados, conectados e inteligentes

El comercio digital en México continúa consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía digital del país. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el valor del comercio electrónico retail en México alcanzó los 941 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual de 19.2 % y una base de 77.2 millones de compradores digitales.

Este crecimiento no solo refleja la expansión sostenida del canal digital, sino también una mayor complejidad operativa para las marcas, que deben coordinar múltiples canales de venta, inventarios distribuidos, estrategias promocionales y expectativas de entrega cada vez más exigentes. En este contexto, el modelo de comercio unificado se ha convertido en un habilitador estratégico para las empresas que buscan centralizar la gestión de inventario, pedidos, promociones, logística y atención al cliente en un mismo entorno tecnológico. Sin embargo, la evolución del mercado está llevando esta integración un paso más allá con la incorporación de inteligencia artificial avanzada.

Surge así el concepto de Agentic Commerce, una nueva etapa en la evolución del comercio digital que introduce agentes autónomos de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas operativas, automatizar procesos complejos y optimizar decisiones en tiempo real dentro del ecosistema comercial. A diferencia de herramientas tradicionales de IA enfocadas únicamente en análisis o recomendaciones, estos agentes pueden participar activamente en la operación del negocio: desde gestionar pedidos o actualizar catálogos hasta responder consultas, optimizar promociones o entregar insights accionables sobre desempeño comercial.

De acuerdo con la consultora Gartner, para 2028 cerca del 15 % de las decisiones empresariales cotidianas serán tomadas por agentes autónomos, mientras que aproximadamente un tercio de las aplicaciones corporativas incorporará capacidades de inteligencia artificial agéntica.

La aceleración de esta tendencia quedó reflejada en el anuncio de VTEX Vision 2026, donde la compañía presentó su enfoque sobre una nueva generación de comercio AI-native, en la que la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en una capa central de la operación comercial. El anuncio puso foco en cómo los agentes autónomos pueden integrarse en tareas de decisión, ejecución y optimización dentro de entornos omnicanal. En mercados como México, donde la operación digital enfrenta desafíos asociados a altos volúmenes transaccionales, integración omnicanal y creciente presión sobre márgenes, esta tecnología representa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y reducir fricciones en toda la cadena comercial.

Los primeros casos de uso ya muestran cómo estos agentes pueden transformar áreas clave del negocio: automatización de atención al cliente en canales como WhatsApp o redes sociales, actualización de contenido comercial sin intervención técnica, análisis de desempeño omnicanal en lenguaje natural y optimización de procesos internos vinculados a fulfillment, catálogo o pricing. Además, esta evolución está impulsando el desarrollo de nuevos entornos de gestión para operaciones digitales, donde las empresas pueden supervisar, configurar y adaptar el comportamiento de agentes de IA dentro de sus flujos comerciales, manteniendo visibilidad y control sobre su desempeño.

«El comercio unificado ha sido fundamental para que las empresas puedan conectar canales, datos y operaciones en un entorno cada vez más complejo. Ahora, con la evolución hacia modelos AI-native que vimos reflejada en VTEX Vision 2026, la siguiente etapa consiste en incorporar inteligencia artificial agéntica para automatizar decisiones, optimizar procesos y escalar operaciones con mayor eficiencia. Las compañías que adopten estas capacidades estratégicamente estarán mejor preparadas para liderar la próxima etapa del comercio digital», sostiene Andrés Zuluaga Velez, VP of Sales North LATAM para VTEX.

Más que una tendencia tecnológica, el Agentic Commerce representa un cambio en la forma en que las empresas entienden la operación digital: pasar de modelos reactivos y manuales a ecosistemas donde tecnología, datos e inteligencia trabajan de manera coordinada para anticipar necesidades, automatizar tareas y mejorar la experiencia del cliente.

A medida que el e-commerce en México continúa creciendo y sofisticándose, la combinación de comercio unificado e inteligencia artificial se perfila como uno de los principales factores de diferenciación para las empresas que buscan competir con mayor agilidad en un entorno cada vez más exigente.