Errores al importar en México que pueden costar dinero

Importar mercancía a México puede abrir oportunidades de crecimiento, mejores márgenes y acceso a productos que no se consiguen fácilmente en el mercado local. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de pérdidas cuando se subestiman los requisitos aduaneros, los costos logísticos y las obligaciones fiscales que acompañan a cada operación.

En la práctica, muchos problemas no surgen por la mercancía en sí, sino por errores de planeación y documentación. Un cálculo incorrecto de impuestos, una clasificación arancelaria equivocada o la elección de un proveedor poco confiable pueden traducirse en demoras, multas, almacenajes y pagos inesperados que afectan directamente la rentabilidad del negocio.

Clasificar mal la mercancía

Uno de los errores más costosos al importar en México es usar una fracción arancelaria incorrecta. La clasificación determina cuánto pagarás de arancel, si aplica permiso previo, qué regulaciones no arancelarias debes cumplir y cómo será revisada la operación en aduana. Un error aquí no solo cambia el costo del embarque; también puede provocar rectificaciones, diferencias de impuestos y sanciones.

Por ejemplo, un empresario que importa textiles puede confundir un tejido con otro de composición distinta y terminar declarando una fracción con arancel menor al real. Si la autoridad detecta la diferencia, además de pagar la contribución omitida, el importador puede enfrentar actualizaciones, recargos y gastos de agente aduanal por correcciones. En operaciones recurrentes, ese “pequeño” error se multiplica y golpea el margen de utilidad mes tras mes.

Subestimar impuestos y gastos de la operación

Importar no implica únicamente pagar el valor de la mercancía. También hay que considerar IVA, arancel, DTA, honorarios del agente aduanal, maniobras, almacenaje, transporte interno, seguros y posibles inspecciones. Cuando una empresa calcula su costo final solo con base en el precio del proveedor, suele vender por debajo de su costo real sin darse cuenta.

Este problema es común en importadores primerizos que comparan un precio “puesto en origen” con el precio de venta en México sin integrar todos los conceptos. El resultado puede ser grave: la mercancía llega al puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas o Veracruz, pero el importador no tiene liquidez suficiente para liberar el embarque. Cada día de retraso suma gastos de almacenaje y demoras, elevando el costo total de manera considerable.

Errores frecuentes y sus consecuencias económicas

Más allá de la clasificación y los impuestos, existen otros descuidos que generan pérdidas evitables. Estos son algunos de los más frecuentes en operaciones de importación en México:

Error Consecuencia económica Factura comercial incompleta o con datos inconsistentes Retención en aduana, correcciones y posibles multas Declarar un valor menor al real Determinación de contribuciones omitidas, recargos y sanciones No verificar permisos o NOM aplicables Demoras, gastos de almacenaje y, en casos graves, abandono o retorno de mercancía Elegir mal el Incoterm Costos sorpresa por flete, seguro o descarga no considerados No revisar antecedentes del proveedor Pérdida de anticipo, mercancía de mala calidad o incumplimiento de entrega

Un caso muy común en México es el de productos regulados, como electrónicos, cosméticos o alimentos. Si el importador no revisa con anticipación si necesita una NOM, una etiqueta en español o una autorización sanitaria, el cargamento puede quedar detenido mientras se gestionan documentos. En ese tiempo, la empresa sigue pagando almacenaje y riesgo de atraso comercial, especialmente si la mercancía estaba destinada a una temporada alta o a un contrato con fecha comprometida.

Planeación insuficiente y errores de caja

Otro fallo frecuente es no calcular el flujo de efectivo necesario para sostener la importación desde el pedido hasta la venta. Aunque la operación sea rentable en papel, puede fallar si el capital se agota antes de liberar la mercancía. Esto pasa cuando se pagan anticipos elevados, se contrata transporte sin comparar opciones o no se reserva dinero para impuestos y contingencias.

En negocios de retail o comercio electrónico, una importación retrasada puede significar pérdida de ventas en temporadas clave como El Buen Fin, Navidad o regreso a clases. Además del costo directo de almacenaje y demoras, hay un costo de oportunidad: el producto no llega a tiempo, el inventario se queda corto y el cliente compra a la competencia. En muchos casos, ese impacto pesa más que una multa aislada.

Lo que conviene tener presente

Importar bien en México exige revisar la operación completa, no solo el precio del proveedor. Conviene validar la fracción arancelaria antes de cerrar la compra, calcular todos los impuestos y gastos logísticos, confirmar permisos y regulaciones aplicables, y trabajar con documentación consistente desde el inicio. También es recomendable contratar un agente aduanal con experiencia en el tipo de producto que se importa y pedir una simulación de costos antes de enviar la mercancía.

En resumen, los errores al importar casi siempre cuestan más cuando se corrigen tarde. Una revisión previa, un presupuesto realista y una planeación documental cuidadosa pueden marcar la diferencia entre una operación rentable y una que termine consumiendo dinero en multas, retrasos y gastos inesperados; importar con orden no elimina los riesgos, pero sí reduce de forma importante el impacto económico de cada uno.