Fracción arancelaria en México el código que define tus costos

Cuando una empresa importa o exporta mercancías en México, hay un dato que puede cambiar por completo el costo final de la operación: la fracción arancelaria. Aunque a simple vista parezca solo un código administrativo, en realidad define impuestos, regulaciones, permisos y hasta la viabilidad comercial de un producto. Elegirla correctamente no es un trámite menor; es una decisión estratégica.

En comercio exterior, clasificar bien una mercancía evita errores en pedimentos, retrasos en aduanas y pagos indebidos de contribuciones. También ayuda a proyectar con mayor precisión el precio de compra, el margen de ganancia y el impacto logístico. Por eso, entender cómo funciona la fracción arancelaria en México es clave tanto para importadores primerizos como para empresas con operaciones consolidadas.

Qué es la fracción arancelaria y por qué importa

La fracción arancelaria es un código numérico que identifica una mercancía dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. En México, este código se construye con base en el Sistema Armonizado y permite clasificar productos de forma estandarizada para fines aduaneros, fiscales y regulatorios. Dicho de otro modo, no solo dice “qué es” el producto, sino también “cómo debe tratarse” al entrar o salir del país.

Su importancia va mucho más allá del papeleo. La fracción determina el arancel aplicable, es decir, el impuesto que se paga al importar; también puede activar cuotas compensatorias, permisos de autoridad, etiquetado obligatorio o regulaciones no arancelarias. Un mismo producto puede tener tratamientos distintos si cambia su composición, su presentación o incluso su uso final. Por eso, clasificar incorrectamente puede traducirse en multas, rectificaciones, retenciones en aduana o un costo final más alto del previsto.

Cómo se clasifica una mercancía en México

La clasificación arancelaria parte de analizar las características reales del producto: material, función, composición, presentación comercial y destino. No basta con el nombre comercial. Por ejemplo, “cable” puede referirse a un cable de cobre para telecomunicaciones, a un arnés automotriz o a un cable eléctrico para uso doméstico; cada uno puede caer en una fracción diferente. En México, este análisis suele requerir la revisión de fichas técnicas, catálogos, muestras, fotografías y, en algunos casos, criterios de interpretación basados en las Reglas Generales de Interpretación.

En términos prácticos, el proceso implica ubicar primero el capítulo general, luego la partida, después la subpartida y finalmente la fracción específica. Esta precisión es la que permite que el sistema aduanero asigne los gravámenes correctos. Cuando una empresa importa mercancía recurrente, conviene documentar la clasificación aprobada internamente para mantener consistencia entre pedimentos y reducir riesgos operativos.

Ejemplo práctico: un termo de acero inoxidable

Imaginemos una empresa en Guadalajara que importa termos de acero inoxidable con tapa plástica para venderlos en tiendas departamentales. A primera vista, podría parecer un simple recipiente, pero la clasificación depende de su función y de sus materiales. Si el termo se considera artículo de uso doméstico de metal, podría ubicarse en una fracción con un tratamiento arancelario específico; si se tratara de un envase distinto o de un producto promocional con otra composición, la fracción podría cambiar. Esa diferencia no es solo técnica: modifica el impuesto de importación, el IVA base y, en algunos casos, la necesidad de cumplir con NOMs de etiquetado.

Impacto directo en costos: un ejemplo de México

Supongamos dos escenarios para una importación de termos desde Asia a Monterrey. En el primero, la mercancía se clasifica correctamente y paga el arancel correspondiente, además del IVA calculado sobre la base correcta. En el segundo, se clasifica de forma errónea con una fracción que aparenta ser más favorable, pero la autoridad detecta la inconsistencia. El importador puede terminar pagando diferencias de contribuciones, actualizaciones, recargos y, además, gastos por almacenaje mientras se libera la mercancía.

Para visualizar el impacto, considera esta comparación simple:

Concepto Clasificación correcta Clasificación incorrecta Arancel Se paga el aplicable a la fracción real Puede parecer menor, pero se corrige después IVA en importación Se calcula sobre la base correcta Puede generar diferencias y ajustes Riesgo en aduana Bajo, si la documentación coincide Alto: revisión, retención o rectificación Costo total Previsible y controlado Más alto por sanciones y demoras

Este tipo de diferencia también afecta la toma de decisiones comerciales. Una empresa que importa mercancía con margen ajustado necesita saber con precisión cuánto cuesta poner el producto en territorio nacional. Si la fracción arancelaria no está bien definida, el precio de venta puede quedar mal calculado, afectando competitividad, inventario y rentabilidad.

Errores comunes al definir la fracción arancelaria

Uno de los errores más frecuentes es clasificar solo por apariencia. Otro es usar una fracción de un producto “parecido” sin verificar diferencias de composición o función. También es común confiar en códigos históricos sin revisar si hubo cambios en la descripción comercial, en la norma aplicable o en la propia tarifa. En México, además, hay casos en los que una mercancía requiere permisos específicos de autoridades como la Secretaría de Economía, COFEPRIS o SEMARNAT, y eso se detecta justamente a partir de la fracción arancelaria.

Otro punto delicado es la falta de soporte documental. Si la empresa no conserva fichas técnicas, catálogos, especificaciones del proveedor o dictámenes de clasificación, será más difícil defender su criterio ante una revisión. Por eso, lo recomendable es tratar la fracción arancelaria como parte del expediente técnico y no como un dato aislado que se captura al final del proceso.

Lo que conviene tener presente

La fracción arancelaria no es solo