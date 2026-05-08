Goya Producciones estrenará en Cinemex «En Busca del Mesías» el próximo 14 de mayo

La productora Goya Producciones llevará a los cines de México «En Busca del Mesías», un documental dirigido por Andrés Garrigó sobre la conversión de judíos al catolicismo

Goya Producciones anuncia el estreno en salas de cine de México de su más reciente proyecto, «En Busca del Mesías», el próximo 14 de mayo en salas de Cinemex. Este vibrante documental, dirigido por Andrés Garrigó, indaga en el misterioso destino del pueblo judío a través de testimonios inéditos de personajes relevantes que relatan cómo sus vidas fueron transformadas por un encuentro con Jesús.

La película, una producción internacional con rodajes en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, Italia, Brasil y España, aborda por primera vez en el cine el delicado tema de la conversión de judíos al catolicismo. Según su director, Andrés Garrigó, el proyecto busca responder a preguntas fundamentales sobre la identidad del esperado Mesías y el papel del pueblo elegido en los tiempos actuales y futuros. ¿Por qué el pueblo judío es el elegido por Dios, y por qué es el único que sigue existiendo después de más de tres mil años? ¿Qué papel les toca jugar a los judíos en estos tiempos tan convulsos?

Andrés Garrigó subraya que el filme no tiene connotaciones políticas, situándose exclusivamente en el terreno espiritual: «Más que nunca vivimos tiempos de incertidumbre en el que la gente anda sedienta de verdad y de una paz que solo Dios puede dar. Esta película podría ser la chispa que acerque a esas personas la fe que han descubierto los protagonistas de esta historia».

Testimonios extraordinarios de vida y fe

El documental destaca por reunir a brillantes intelectuales y profesionales judíos que comparten sus imprevisibles caminos hacia la Iglesia Católica. Entre los testimonios principales se encuentran:

Roy Schoeman: fue profesor de la Harvard Business School . Su conversión nació de una doble vivencia mística.

fue profesor de la . Su conversión nació de una doble vivencia mística. Fabrice Hadjadj: renombrado filósofo y escritor francés, quien pasó del ateísmo y el nihilismo a la fe católica.

renombrado filósofo y escritor francés, quien pasó del ateísmo y el nihilismo a la fe católica. Robert Asch: crítico literario británico y experto en Chesterton, que halló en la música y la literatura la clave para acercarse a Cristo.

crítico literario británico y experto en Chesterton, que halló en la música y la literatura la clave para acercarse a Cristo. Dawn Eden: escritora y periodista estadounidense, conocida por su transición del mundo del rock a la enseñanza de teología y derecho canónico.

escritora y periodista estadounidense, conocida por su transición del mundo del rock a la enseñanza de teología y derecho canónico. Edgard Leite Ferreira Neto: presidente de la Academia Brasileña de Filosofía. Fue rabino y un encuentro en la gruta de Lourdes lo cambió todo.

Además, el filme rinde homenaje a figuras emblemáticas del siglo XX como Eugenio Zolli, quien fuera Gran Rabino de Roma; la filósofa y santa alemana Edith Stein; el pintor y poeta francés Max Jacob; y el doctor Bernard Nathanson que pasó de «rey del aborto» a líder provida mundial.

Cada uno de ellos tiene una acusada personalidad, pero todos coinciden en una visión común que Garrigó resume así: «su nuevo cristianismo no extingue su judaísmo, sino que lo lleva a su plenitud; y ellos se sienten felices y orgullosos de ser judíos católicos».

«En Busca del Mesías» llegará a los cines de México con una duración de 86 minutos y será distribuida por Ave María Films y el Festival Internacional de Cine Católico. Es posible obtener más información en la web oficial www.enbuscadelmesias.com

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Trailer En Busca del Mesías – México