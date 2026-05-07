Mordisko presenta una edición limitada que celebra la pasión de los mexicanos

El icónico sándwich de cremoso helado de vainilla entre dos galletas sabor a chocolate está disponible en tres diferentes presentaciones para acompañar esos momentos de pasión y convivencia entre amigos y familia

En México, la pasión se vive en lo cotidiano, en una sobremesa que se alarga, en una reunión improvisada o en cualquier momento que se comparte. De acuerdo con datos del INEGI, más del 60 % de las personas prioriza pasar tiempo con familia y amigos como una de sus principales fuentes de bienestar, reflejando una cultura donde la convivencia es parte esencial de cómo se disfruta.

Desde este entendimiento, Mordisko presenta un empaque de edición limitada que reconoce esa forma tan mexicana de vivir la pasión: desde lo espontáneo, lo cercano y también lo que se construye en compañía. La marca pone el foco en lo que ocurre alrededor: la reunión, la conversación y el antojo que acompañan esos momentos. Porque si algo distingue a los mexicanos, es la capacidad de convertir cualquier instante en algo digno de disfrutarse.

Esta edición especial (compuesta por su icónico sándwich de cremoso helado de vainilla entre dos galletas sabor chocolate) está disponible en cuatro presentaciones: «El Caminero», en formato individual; «Multipack», en versiones de 4 y 12 piezas, y el «Six pa´ Todos», en paquete de seis piezas, con versiones mini para acompañar esos momentos de pasión entre amigos y familia.

«México tiene una forma muy particular de vivir sus momentos: los hace propios, los comparte y los amplifica. Mordisko homenajea esa esencia y se integra de manera natural en esos espacios, acompañando tanto un antojo en movimiento como los momentos en casa», comentó Esther Rocha, directora de Mercadotecnia y Medios en The Magnum Ice Cream Company.

Este comportamiento también se refleja en la forma de consumir. De acuerdo con Kantar, las ocasiones de consumo en el hogar y en reuniones informales han crecido de forma sostenida, impulsando categorías de antojo e indulgencia. A su vez, datos de Nielsen señalan que las generaciones más jóvenes valoran experiencias espontáneas y formatos prácticos que se adapten a su ritmo de vida, privilegiando opciones que puedan disfrutarse en movimiento.

¿Unos Mordiskos o da frío?

Como parte de este lanzamiento, Mordisko presenta la campaña #MordiskeaElMomento, una propuesta creativa que invita a apropiarse de esos instantes cotidianos y darles mayor relevancia, desde donde se construyen las experiencias que realmente importan.

Este lanzamiento juega con una narrativa popular que forma parte de la vida social en México. Expresiones como «el six pa’ todos», «saca los Mordiskos» o «destápate un Mordisko» recuerdan un universo de frases, gestos y referencias que circulan con naturalidad en la calle, en la casa y en las reuniones donde la convivencia es el motor principal para pasar momentos divertidos.

Así, Mordisko presenta esta edición limitada con una campaña antojable y relajada, que acompaña la experiencia sin desplazarla y que encuentra en lo frío, lo compartido y lo cotidiano una forma genuina de conexión con las personas.

Con esta propuesta, Mordisko celebra a los mexicanos no solo por lo que festejan, sino por cómo lo hacen: disfrutando cada momento. En un contexto de grandes eventos y pasión compartida, la marca acompaña esos momentos que unen, convirtiéndolos en experiencias llenas de sabor y diversión.

#MordiskeaelMomento

#HeladosHolanda

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