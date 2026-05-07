Danfoss evoluciona en los data centers: mayor eficiencia, resiliencia y rentabilidad en la era digital

El impulso de los data centers de Danfoss va en crecimiento, con su eficiencia, resiliencia y rentabilidad

Ante el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, el cloud computing y la digitalización global, los centros de datos enfrentan la presión de escalar operaciones, reducir costos energéticos y cumplir objetivos de sostenibilidad, sin comprometer la confiabilidad. En respuesta a este desafío, Danfoss posiciona a los data centers como una palanca estratégica de eficiencia, flexibilidad e integración energética, ofreciendo soluciones que transforman estas instalaciones en activos inteligentes capaces de generar valor operativo y financiero.

El consumo energético —específicamente en sistemas de enfriamiento— representa uno de los mayores costos operativos de un data center. Danfoss aborda este reto con un portafolio integral de tecnologías diseñadas para optimizar cada kilovatio consumido, incluyendo:

Variadores de velocidad (VSD) para un control preciso de motores.

Soluciones avanzadas de refrigeración, abarcando liquid cooling.

Componentes HVAC de alta eficiencia.

Sistemas de control inteligente.

Estas tecnologías permiten a los operadores reducir significativamente el consumo energético, mejorar el PUE y disminuir costos operativos, al tiempo que incrementan la vida útil de los equipos. Además, la compañía permite que los data centers evolucionen de consumidores pasivos a actores activos dentro del sistema energético, capaces de ajustar dinámicamente su demanda energética, integrar energías renovables y participar en esquemas de gestión de carga y almacenamiento. Esta flexibilidad no solo mejora la sostenibilidad, sino que abre la puerta a nuevos modelos de negocio y optimización de costos energéticos, especialmente en mercados con tarifas dinámicas o restricciones de capacidad.

Uno de los diferenciadores clave de las soluciones Danfoss es la capacidad de recuperar y reutilizar el calor residual generado por los centros de datos. Este enfoque permite convertir un subproducto en un recurso valioso, que puede ser utilizado en aplicaciones como calefacción urbana o procesos industriales, contribuyendo a:

Reducir la huella de carbono.

Generar eficiencias energéticas adicionales.

Mejorar el retorno de inversión (ROI).

Para los operadores de data centers, el tiempo de inactividad no es una opción; las soluciones de Danfoss fortalecen la resiliencia en el nivel energético, —sistemas redundantes y almacenamiento que garantizan continuidad—, nivel operativo —monitoreo inteligente y optimización en tiempo real— y el nivel de infraestructura —soluciones confiables y robustas diseñadas para operación crítica.

Más allá de la tecnología, Danfoss se posiciona como un socio estratégico para operadores, desarrolladores e inversionistas, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde el diseño hasta la optimización continua de los data centers reduciendo el tiempo de implementación y simplificando la integración de sistemas.

En un entorno donde la eficiencia energética, la sostenibilidad y la resiliencia definen el éxito, las soluciones de Danfoss permiten a las empresas reducir costos operativos, cumplir los objetivos ESG, aumentar la confiabilidad y prepararse para el crecimiento futuro.

Danfoss invita a conocer más sobre data centers consultando el Whitepaper visitando el sitio https://assets.danfoss.com/documents/latest/582178/BE555340332854en-000201.pdf.